Awakate: «Somos un grupo que florece cada día y crece paso a paso»
Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:29
Puestos a fijar un hasta pronto en la mirada, mejor que sea entregando todo lo que uno lleva dentro. Awakate, formación murciana que ha hecho ... del mestizaje su bandera, corazón y motor de sudor, cerrará su gira 'Hasta el cielo' con una de esas noches que nacen para ser punto de inflexión, antes y después y, al mismo tiempo, rotundo aquí y ahora. Así, Nando Efe, Curro Tropiko, Jim Morrisound, Joaquín Núñez, Juan Muguruza, María López y Nadya Taifi, se subirán al escenario de la sala Mamba para recordar, reivindicar, bailar y reventar. Todo o nada. Hablamos con la banda.
Awakate
-
Cuándo Sábado, a las 22.00 horas.
-
Dónde Sala Mamba. Murcia.
-
Cuánto Entradas agotadas.
–¿Qué sensaciones les ha dejado esta gira tan especial?
–Nando Efe: Las giras siempre son cansadas, pero muy bonitas. Se aprende mucho. Esta, creo que más que nunca, ha servido como rampa para preparar lo que viene. Hemos cambiado y dado muchas vueltas al bolo para dejarlo todo fino, fino.
–¿Cómo se gestionan los nervios previos a un concierto así de importante?
–María López: Lo mejor posible. Somos saquitos de emociones arriba y abajo (risas). Estas semanas nos faltan horas de sueño y estamos muy encima para que todo salga bien, pero tenemos una responsabilidad y queremos que esas mil personas que van a venir pasen una noche inolvidable.
–Para una banda donde el mestizaje juega un papel tan principal, ¿qué importancia tienen las raíces en la creación artística?
–Curro Tropiko: Durante seis años de andanza musical hemos acabado encontrando en casa lo que siempre andábamos buscando. Y al final lo bonito es tener la sensación de que, al rescatar sonidos propios de tu tierra, estás continuando con un legado. Bucear en las mismas canciones que cantaban nuestras abuelas y abuelos, parrandas, trovos o jotas, es una forma preciosa de conectar con nuestras raíces, honrar a nuestras familias y sentir que, en contra de lo que mucha gente pensaba, en la Región tenemos una cultura propia riquísima y acogedora.
–¿Han surgido nuevas canciones durante la gira?
–Juan Muguruza: Te podría decir que el estrés es el gran carcelero de la creatividad. Durante este tour hemos reflexionado mucho, entendido conceptos y encontrado respuestas a preguntas que andaban resonando un tiempo por nuestras cabezas. Han surgido muchísimas ideas y también canciones, sí, pero lo más importante es que tenemos más clara la apuesta que queremos hacer ahora. Esto suena a cliché, pero creo que ahora somos una banda mucho más madura.
–¿Qué peso tiene la ambición dentro del grupo?
–Fernando Efe: Si tu ambición con la música es aportar algo nuevo, diferente y que, aunque sea en un porcentaje pequeñísimo, contribuya a hacer del mundo un lugar mejor, bienvenida sea. Nos pasa en Awakate. Somos muy exigentes con nuestro trabajo. ¿Puede ser eso ambición? No lo descarto, pero sí te puedo decir que no lo hacemos pensando en la pasta, sino en aportar lo mejor de nosotros y nosotras.
–¿Cómo se plantea el futuro a corto plazo de Awakate?
–Nadya Taifi: Somos un grupo que florece cada día y crece paso a paso. Queremos seguir dando conciertos por todos los rincones y, a ser posible, por todo el mundo, pero para girar hay que hacer música, así que, después de unas pequeñas vacaciones, entraremos en el estudio para darle forma a nuestro siguiente disco.
