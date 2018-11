Arroz en la huerta Mesa puesta en el interior del local. / VICENTE VICÉNS / agm Restaurante Mármol está especializado en carnes a la brasa y arroz y conejo servidos en una terraza en el corazón de Santo Ángel SERGIO GALLEGO Viernes, 16 noviembre 2018, 23:04

El sol de la mañana entra por la ventana. No hace frío, aunque sentados en la sombra una chaquetilla por los hombros no está de más. Los críos necesitan un poco de espacio para correr y en los parques de bolas se suele comer de pena. No te lo pienses más, que la mejor opción es ir a un restaurante en la huerta, como Mármol, para comer sentados al sol y sombra y disfrutar del aire libre, la tranquilidad de la huerta y de espacio suficiente para liberar a los niños de las videoconsolas y los juegos del móvil. Y, además, comer francamente bien.

La cocina del restaurante Mármol es excelente en todo. El hecho de que los arroces no se cuajen en las llamas de los sarmientos no es significativo del local, ni mucho menos, ya que, con honestidad, aunque el grano queda un poco más entero de lo que preferiría, imagino que en ese afán de no 'gachearlo', el arroz está delicioso. La carne de conejo es abundante en la paellera, tierna y, el animal, de un tamaño mediano, tirando a pequeño. De un kilo ochocientos, aproximadamente. Además, el arroz viene como removido, un gesto que si se hace bien es recomendable para los arroces melosos con una capa de más de un centímetro de grosor para que se homogeneice la textura de cada viaje del tenedor. Como digo, el arroz está muy rico, con un sabor que no echa de menos para nada el dulce aroma de la leña.

Restaurante Mármol. Murcia Dónde: Av. Río Guadalentín, 23 Santo Ángel (Murcia). Teléfono: 968 840 705. Horario: Cierra lunes. Martes y miércoles noche. Precio: Unos 30 euros

Pero la parte que me enamora de Mármol no es solo el arroz o unas costillas de cordero a la brasa, sino el buen hacer en los aperitivos. El pulpo a la murciana es uno de los mejores que he probado en los últimos meses -a 2,95 euros- y los calamares a la romana, rebozados y fritos con una masa orly deliciosa. Los mejillones al vapor, de un calibre gigante, y el caldo que los acompaña, tan delicado y sencillo como adictivo. Los sirven en un plato hondo y en quince pierdo la cuenta de los viajes que le doy a la cáscara del bicho para beberme un jugo que no parece haber sido tuneado demasiado.

La confirmación de la buena cocina del restaurante de Santo Ángel le corresponde a las croquetas, de merluza con gambas y de berenjena con parmesano. Si bien ambas son imprescindibles en el menú del local, en el caso de probar ambas, es recomendable empezar por la de berenjena. Cremosas, crujientes y con una cantidad de producto tal que deja a la bechamel casi sin protagonismo.

Para terminar, el dulce se mantiene al mismo nivel que el salado. Todos los postres son caseros y, a tenor de la tarta de queso, es preferible que os dejéis un hueco para terminar con ellos la comida. En este caso es una tarta que recuerda al pan de calatrava con queso -de cabra-, con base de galleta y confitura de fresas coronando el plato. Como si se hubiesen mezclado las recetas de la contundente tarta americana de queso al horno y la cremosa y ligera que solemos ver en España. Muy rica.

Sin embargo, la asignatura pendiente del restaurante Mármol es el servicio. En mi caso, un camarero muy servicial intenta agradar en todo momento, pero resulta poco acertado a la hora de dar explicaciones por el retraso de platos o en la habilidad de retirar vajilla usada antes de acomodar la nueva. Además, un par de golpes en la silla de otros compañeros suyos al pasar por mi lado y algún despiste más solo justificados si alegamos que estamos en la huerta. Esta falta de coordinación del equipo de sala desluce una experiencia que de ser buena podría pasar a ser absolutamente maravillosa con un poco de ajuste en el personal, porque el sitio y la cocina bien merecen una visita.