Arroces al centro en El Pillo Arroz con caracoles de El Pillo. / MARTÍNEZ BUESO El Pillo está especializado en arroz y conejo con caracoles secos y a la lumbre y aperitivos típicos de Murcia SERGIO GALLEGO Viernes, 5 abril 2019, 23:07

El arroz todavía humeante sale de la cocina del restaurante El Pillo de las manos de un camarero como si de un estandarte de Semana Santa se tratase: con las patas donde descansará hasta hacerle sitio en la mesa incorporada. Es arroz seco, a la lumbre, por lo que es casi un sacrilegio servirlo en un plato y renunciar a rascar con el tenedor las partes pegadas y acariciar las melosas con el tenedor aportando esos matices férreos que incrementa comer directamente de la paellera.

El conejo es del tamaño perfecto, no más de un kilo y medio y los tiempos de cocción altos lo han dejado tierno como sesos de cordero, pero sin haber restado nada a la belleza de las partes doradas. Los caracoles, escasos para un comensal que disfruta tanto absorbiendo bichos con cuernos como una niña con luces en las suelas de sus zapatos. La cantidad del arroz, acertada. Ideal para pedir algunos entrantes y rematar la faena con el plato estrella de la casa. Además, la camarera que me sirve se muestra muy atenta a la comanda para frenar el listado de platos que voy pidiendo cuando ella cree que es comida suficiente para satisfacer mi voracidad, consejo que agradezco por sincero, pero que no sigo exactamente al pie de la letra.

El Pillo Dónde: Camino Gálvez, 6. Los Dolores (Murcia) Tlf.: 620 166 582 Horario: de martes a domingo solo comidas. Precio: unos 35 euros por persona. 11 euros el plato de arroz a la lumbre. 18 menú del día.

El resultado del arroz es bueno. Bien de sabor, con matices de leña, monte y conejo, con una potencia de sabor elegante, sin estridencias, pero, para mi gusto, falto de sazón. La textura del grano no parece que sea Bomba, a tenor de su longitud y textura. El grano del arroz con Denominación de Origen de Calasparra no solo es más redondo, sino que la sensación al comerlo es más mantecosa, con más estructura, más redondo en definitiva. En este caso el grano no presenta sobrecocción ni falta de la misma, por lo que podemos decir que el punto de El Pillo es perfecto.

De buen trato y ritmo se muestra el servicio de camareros, con información básica de la carta, poca de los vinos, pero con un saber estar que hace que el comensal se encuentre como en su casa.

El local presenta una fachada engañosa. Mucho más descuidada que el interior del local, donde mejora considerablemente en todos los aspectos decorativos y arquitectónicos. Estructura clásica: barra central y un par de comedores.

Antes del plato estrella pruebo un estupendo pulpo con una buena cantidad de especias y vino tinto, terminado en bocado con un buen aceite de oliva. De buena calidad encuentro el calamar a la andaluza y, mejorable, una croqueta de jamón a la cual le han dedicado más tiempo en buscar una textura cremosa en su interior que el punto de equilibrio entre harina, leche y aceite, lo que la ha dejado más secante que jugosa.

Buen tomate de temporada con olivas 'partías' bien aliñadas y estupendos unos boquerones en vinagre que hacen mucho más apacible la ingesta del plato verde.

Pero si el arroz es un plato que no debéis perderos si venís a El Pillo -es recomendable venir con GPS-, no debéis dejar pasar bajo ningún concepto su dulce de cuajada, una mágica mezcla de nata montada y cuajada con el toque justo de dulce y caramelo que parece haber salido de un cuento de hadas. De diez.