Lücky Dückes: «Hemos aprendido a calmar la necesidad de hacer ruido»

La paciencia es algo más que una virtud. Se trata de apaciguar el fuego interno en el punto exacto en el que empieza a quemar en la garganta, lanzarse al vacío cuando nada ni nadie te asegura que haya una recompensa al otro lado del salto, mantenerse abrazado a la dinamita cuando todos los puentes se tambalean por esa inestabilidad que siempre vibra con la incertidumbre. Y Lücky Dückes, banda ciezana que roza la década de existencia con la punta de las guitarras, ha demostrado saber llevar esta teoría a la práctica de forma admirable. Con una nada disimulada ambición, lanzan su primer trabajo, 'Tiempo de espera', tras un camino repleto de giros inesperados, pausas obligadas, constancia y dedicación, sudor y lágrimas, rabia contenida y metas fijadas con una mirada tan firme como innegociable. Hablamos con ellos.

-Y al fin, 'Tiempo de espera'. ¿Qué ha sido lo más duro y lo más satisfactorio del camino hasta llegar a este primer disco?

-Lo más duro ha sido, y valga la redundancia, el tiempo de espera. No es fácil aguantar casi dos años un tesoro escondido en el que habíamos puesto todas nuestras esperanzas. Lo más satisfactorio ha sido poder tener nuestro primer disco en el mercado a pesar de todas las trabas que nos hemos ido encontrando en el camino y, sobre todo, haber tenido la madurez de controlar los tiempos cuando el corazón nos daba otras directrices.

-¿Cómo gestionan las expectativas en un punto tan importante para la banda como este?

-Con cabeza, como siempre. Si nos hubiésemos dejado guiar por la inmediatez, quizás ahora estaríamos hablando de una forma muy distinta. Las expectativas son solamente impresiones externas, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo y vamos a seguir peleando para conseguirlo. Nuestras expectativas y nuestro lema es llegar a un lugar que no tenga techo.

-Aseguran que han tratado de encontrar en este disco un sonido más crudo que en su anterior trabajo. ¿Cuál era el principal objetivo que buscaban con este cambio formal?

-Romper con lo que se esperaba de nosotros y dejar claro que Lücky Dückes no es igual que nadie. Era el momento de romper con la dulzura y sacar nuestro lado más salvaje.

-¿Qué se siente cuando, al fin, se acaba el tiempo de espera y se empieza a intuir un nuevo recorrido lleno de metas por alcanzar?

-Satisfacción. Como decía, no es fácil hacer de rompeolas cuando tú eres la propia ola. Hemos aprendido a calmar la necesidad de hacer ruido, y no ha sido nada fácil, pero cuando aprendes a marcar los tiempos luego todo tiene mayor importancia. Ahora tenemos un disco en el mercado con todas las garantías que se ajustan a los que queríamos desde un principio. El paso a la filial de Subterfuge, Pizza Pop, y el apoyo de Clifford Records ha sido todo un acierto. Las metas no son otras que poner 'Tiempo de espera' en lo más alto y en los oídos del gran público.

-¿Siguen considerándose fuera de la escena musical de la Región? Tengo la sensación de que sienten una especie de amor y odio hacia ella. ¿A qué se debe?

-No es amor u odio, es que directamente no hay 'feeling'. Siempre hemos detestado las etiquetas porque consideramos que entorpecen el crecimiento de un proyecto y cuando te etiquetan de manera insistente en tu propia casa pues te molesta. Queremos dejar claro que no nos referimos al público, sino a aquellos que ponen el sello de 'garantía de calidad' a la escena murciana. A pesar de esto, siempre hemos llevado por bandera a la Región y a Cieza porque nos sentimos orgullosos de nuestra procedencia. Nosotros siempre estamos abiertos a participar en cualquier evento de nuestra Comunidad, el problema es que no ser de la capital parece que entorpece la cuestión. Ahora afrontamos este nuevo camino con 'Tiempo de espera' y seguiremos haciendo ruido allá donde nos quieran. ¿La escena murciana? Quizás para los que etiquetan, el tiempo de espera todavía no haya terminado.