Un apocalipsis zombie y Angelina Jolie

Si sois un contenedor de basura en Cataluña, lleváis una semana dura, así que os propongo unos estrenos para distraeros. Hay una en particular que puede recordarnos a todos estas noche de brujas de las que estamos siendo testigos en el televisor, porque va sobre unos descerebrados que se dedican a destruirlo todo ( a quién me recuerdan), estoy hablando de 'Zombieland: mata y remata'.

Es una segunda parte de 'Zombieland' (2009), y como aquella, narra las descacharrantes aventuras que para sobrevivir tras un apocalipsis zombi, tiene un abigarrado grupo de personajes, cada uno con una tara que nos hace reírnos, e interpretados por actores de peso como Emma Stone.

La industria del video juego facturó en 2018 unos 1.500 millones, la del cine 585 (esto un día merecerá un 'títulos de crédito'), así que no es de extrañar que los productores cinematográficos se decanten de vez en cuando por imitar a los primeros, que al fin y al cabo es lo que hacen con esta película

Aunque para imitadores, Disney se pinta sola. Porque desde hace años se está dedicando a poner en imagen real sus clásicos animados, y ahora da otra vuelta de tuerca al tema (y a la taquilla), y nos arroja otra segunda parte, también protagonizada por Angelina Jolie, llamada 'Maléfica: maestra del mal'.

Retoma la leyenda conocida de La Bella Durmiente pero centrándose en la malvada bruja que hizo que se pinchara. La primera tuvo la virtud de la novedad, pero esta es una pura repetición de aquella.

Inglaterra, siglo XV. Un joven, más tendente a ser miembro de Arran que a otra cosa, y cuyo mejor amigo es un borracho, vividor y sinvergüenza (¿en quién estáis pensando, pendejos?) Falstaff, se convierte en rey. De esto Shakespeare sacó oro literario.

Basándose en dos de sus obras, Netflix nos trae 'The King', protagonizada por Thimotee Chamelet, que resulta lo más sólido de la producción, aunque su rey parece más un monarca con Asperger y con la voz del Batman de Nolan. Yo la iré a ver porque me gustan mucho las obras del inglés. Revisar el 'Enrique V' (1989) de Kenneth Branagh.

'Comportarse como adultos' es una película política en la que un David heleno se enfrenta, prácticamente desnudo, a los malvados Goliat que gobiernan el mundo, y en ese relato sólo hay un héroe absoluto, Yanis Varoufakis (casualmente autor del libro en que se basa la película), Ministro de Economía de Grecia en los momentos que nos cuentan.

Lo que podría ser casi ridículo, a la altura de otros artefactos parecidos como 'El quinto poder' (2013) o 'Snowden' (2016), se salva porque el director es el veterano Costa-Gavras, el Ken Loach griego, pero con más talento, aunque lleve unos años de capa caída (Gavras ganó el Oscar con 'Z' (1969) y 'Desaparecido' (1982). Su compromiso políticos es incuestionable, otra cosa es a lo que se compromete, y como en este caso, lo que compromete es su talento para el cine al servicio de sus ideas, condicionando el resultado final, que prometía más.

Lo penúltimo de hoy es 'After the wedding', que cuenta con una actriz mayúscula a la que no se le están dando todas las oportunidades que merece para desarrollar su enorme talento, hablo de Michelle Williams, y eso a pesar de que sale Julianne Moore. La historia de una directora de orfanato en la India que va a encontrarse con una mecenas que esta casada con un hombre con el que mantuvo una relación, no pasa el corte menos exigente. Un remake (innecesario) de una película danesa.

Mi madre decía que si no puedes decir algo bueno, mejor callarse, así que guardaré silencio sobre el thriller español 'El asesino de los caprichos', que protagoniza Roberto Álamo, Ginés García Millán, Maribel Verdú y perpetra, o dirige, Gerardo Herrero.

Que tengáis una semana de cine.