Un aperitivo completo

La barra de 'El Torrao', la que hace años se encontraba en la plaza San Juan, es de esos bares murcianos en donde uno sabe que come de maravilla a base de aperitivos. No solo son recomendables por sus deliciosos caballitos, sino que desde la hueva con almendras, los matrimonios, los berberechos hasta los montaditos de ternera la calidad de los platos está garantizada.'El Torrao' no es una barra de paso, sino de quedarse a terminar. Excelentes las almejas al ajillo con piñones, las navajas e incluso el arroz con costillejas, aunque pueda llevar una pizca más de sal de la que le corresponda según el día.

La barra de 'El Torrao' Dónde C/ Cronista Carlos Valcárcel, 1 Murcia Tlf - 968 219 495

Siempre hay migas, frito de verduras o acelgas con sardinas para que no se pierdan los sabores murcianos, aunque lo mejor es dejarse llevar y que ellos vayan sacando los platos según les parezca. Como única pega, van flojos de vinos de la Región con solo una referencia.