Antonio Orozco habla de ti. Teatro Romea. Murcia. Martes a las 21.00 horas.

Antonio Orozco presenta la segunda temporada del espectáculo 'Único'. Según el cantautor, «'Único' no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía. No busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar. Hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos. 'Único' eres tú, 'Único' no es, ni más ni menos, que una parte maravillosa de tu vida».