Historia y teatro para disfrutar con los más pequeños

Exposiciones sobre historia, teatro infantil y actividades en el agua son los planes para disfrutar de este fin de semana con los más pequeños de la casa

1 Excursión Pasa el día en Aqua Natura y Terra Natura

Disfruta de un día caluroso junto a los más pequeños en el parque acuático Aqua Natura rodeado de piscinas y toboganes para lidiar las altas temperaturas de la ciudad, y aprovecha para contemplar a los animales de Terra Natura.

Aqua Natura alberga en su interior diferentes zonas de ocio y diversión para que tanto los más pequeños como los más grandes disfruten en este refrescante espacio. El parque acuático ofrece piscinas pensadas para niños y mayores. Terra Natura dispone de todo una zona con animales de nueva generación donde podrás descubrir la «Zooimmersión», una nueva concepción en el que podrás observar a los animales en espacios diseñados para recrear el hábitat de cada una de las especies a través de barreras invisibles al ser humano. Además en la ruta podrás descubrir grandes y exactas recreaciones de hábitats de diferentes especies de África

Información Cuándo Hasta el 15 de septiembre. Dónde Aqua Natura y Terra Natura. Murcia. Precio Niños: 20 euros (13 euros con Oferplan) Adultos: 25 euros (16 euros con Oferplan).

2 Exposición La Costa de los dinosaurios y el Jurásico en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

La exposición «La Costa de los dinosaurios y el Jurásico en Murcia» estará disponible temporalmente en el Museo de la Ciencia y el Agua hasta el 22 de septiembre. Los visitantes podrán disfrutar de una interesante muestra del patrimonio geológico y paleontológico del Jurásico

El Museo de la Ciencia y el Agua se ha encargado de ampliar esta exposición procedene de El Museo Jurásico de Asturias (MUJA) dividida en dos zonas:

En la «Costa de los dinosaurios» asturiana se centra la parte principal de la exposición. En ella el visitante podrá contemplar piezas originales, réplicas, dibujos y fotografías que tratan de divulgar la gran riqueza de este periodo de la era Mesozoica en Asturias.

El Jurásico de Murcia ocupa la segunda parte de la exposición en la que se presenta la vida bajo el mar (durante el Jurásico el territorio que hoy ocupa Murcia se encontraba bajo el mar) y la figura del pionero de la paleontología en Murcia Daniel Jiménez de Cisneros.

Una ocasión para recordar el enorme patrimonio geológico y paleontológico con abundantes huellas y restos óseos de dinosaurios y otros reptiles jurásico que tienen las rocas jurásicas de la denominada «Costa de los Dinosaurios». Asturias posee la zona más importante de España que reúne evidencias tantas y tan bien fundamentadas del paso de estos fascinantes animales. Las muestras originales, ilustraciones y fotografías llenan la exposición con información detallada sobre la paleogeografía, el paisaje y los ecosistemas predominantes en esta época de la historia de la Tierra dominada por los dinosaurios.

Esta muestra dispone del llamado «Pequespacio», con dinámicos interactivos, cajones de tacto, juegos de preguntas, puzzles, microscopios… para que los más pequeños descubran y se inicien en este cautivador mundo.

Información Cuándo Todos los sábados y domingos hasta el 22 de septiembre. Sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas y domingo de 10 a 14 horas. Dónde El Museo de la Ciencia y el Agua, Murcia. Precio Entrada general: 1,50 euros (menores de 16 años: 1 euro).

3 Teatro Risas y música con Ayekantun en el Thader

Este verano el centro comercial Thader ofrece cada semana teatro infantil en la calle.

«Ayekantun» debe su nombre al término Mapuche que es igual a divertirse alegremente con conversaciones, chanzas, bailes, música. Esta obra producida por Ayeklauwn, la formación artística, social, cultural y educativa, surgió según ellos mismos «de un descuido, de un imprevisto, de la nada,… de la necesidad». «Ayekantun» propone un espectáculo cómico-poético para divertir, ese es su principal objetivo, transportar risas. Debido a esto siempre viajan con su equipaje porque se encuentran en un continuo viaje.

Además de teatro en la calle, Verano Kids dispone de una zona de escalada, Wall Experience combinada con la realidad aumentada tanto para niños como para adultos, y la Expo Recicla Drap Art, una exposición de pinturas y esculturas con materiales reciclados.

Información Cuándo Sábado 27 de julio, a las 20.30 horas. Dónde Plaza de la Noria (Thader), Murcia Precio Gratuito.

4 Teatro Blancanieves y los siete enanitos en inglés

Los niños podrán disfrutar de Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos), una original versión músico-teatral en inglés. Una obra creada y dirigida por Pablo Gomis e interpretada por los actores Jon Mitó, Natalia Vanderkaeken, Elena Serrano y Karmen Heredia.

La versión única del clásico cuento mantiene de forma fiel la narración de los hermanos Grimm pero adaptándose a un contexto actual. La calidad vocal y del baile de los actores debida a una gran formación la convierten en una espectacular obra.

Información Cuándo Hasta el 3 de agosto. Viernes de 10.00 a 14.00 horas y 17:30 a 20:30 horas, sábados de 10.00 a 14.00 horas. Dónde Centro cultural Santiago de la Ribera, San Javier. Precio 10 euros (8 euros con Oferplan).

5 Exposición Conoce la historia de la reina Isabel La Católica

Puerto de Culturas trae la historia de la reina Isabel La Católica a Cartagena con la exposición «Isabel La Católica» con una visita guiada.

La exposición te invita a conocer la figura de la reina Isabel y todo lo que gira en torno a este gran personaje de la historia de España como los míticos atuendos utilizados en la serie de TVE. Trajes que compartirán espacio con las armas, copias de libros, inventos marítimos y monedas empleadas durante la época. La mujer es la protagonista de esta muestra histórica que pone el foco en el poder que ejerció por sí misma en una época en la que la mujer se encontraba ignorada.

Así se han recreado escenas, con un hilo argumental donde destaca el trono de los reyes, la coronación o el tesoro de la reina, donde se podrá contemplar las joyas que siguieron los modelos renacentistas y monedas acuñadas por los monarcas. Conoceremos la moda nazarí a través de los personajes que participaron en la Reconquista de Granada y navegaremos hacia el Nuevo Mundo a través de la figura de Colón. En la exposición también se podrán contemplar reproducciones como el testamento de la reina o libros de rezos, espadas, monedas o inventos de navegación .

«Isabel La Católica» ha sido expuesta en más de 30 ciudades españolas alcanzando un gran éxito y consiguiendo una alta satisfaccion debido a la calidad de sus trajes, telas exquisitas y adornos muy cuidados.