La absurda tragedia del ser humano El equipo de '¿Quién es el Sr. Schmitt?'. / sergio parra Javier Gutiérrez y Cristina Castaño protagonizan esta disparatada comedia NATALIA BENITO Viernes, 5 abril 2019, 23:04

El Teatro Romea de Murcia acogió en septiembre el estreno absoluto de '¿Quién es el Sr. Schmitt?' y, tras una extensa gira que ha llevado la comedia por todo el país, mañana, el señor y la señora Carnero, protagonistas de este montaje, vuelven a la Región.

En esta versión de la obra del francés Sébastien Thiéry, dirigida por Sergio Peris-Mencheta -también director de 'Lehman Trilogy', candidato a un galardón en la categoría de mejor espectáculo en la presente edición de los Premios Max-, los personajes tratarán de averiguar quién está loco y quién tiene razón. Una historia que viaja por diferentes géneros, desde la comedia hacia el 'thriller' de suspense; desde el drama a la tragedia, protagonizada por Javier Gutiérrez, Goya por 'La isla mínima' y 'El autor', que continúa disfrutando de un gran momento profesional tras el éxito de 'Campeones' -el filme de Javier Fresser con el que Jesús Vidal se llevó el Goya a la mejor interpretación masculina de reparto- y la renovación de la ficción 'Estoy vivo' (TVE); y Cristina Castaño, la psicóloga Judith Becker en 'La que se avecina' (Telecinco). Les acompañan en el escenario Armando Buika, Xabier Murua y Quique Fernández.

'¿Quién es el Sr. Schmitt?' Cuándo Sábado, a las 21.00 horas. Dónde: Auditorio Infanta Elena. Entradas: 12, 14 y 16 € (precio especial para grupos, parados, estudiantes y jubilados).

Mientras los señores Carnero están cenando en su casa, suena el teléfono. Es curioso, porque ellos no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal señor Schmitt. A raíz de esta llamada, la pareja descubre que su casa no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, y la ropa que hay en sus armarios no les pertenece. El pánico se apodera de la situación.

Un montaje que, tal y como define su director, «muestra lo que somos, lo que creemos que somos y lo que nunca vamos a ser», y que juega con quién es realmente uno y qué busca en la vida; con lo real y lo inventado. «La historia encierra una tragedia: la del ser humano, que lucha por ser como no es». Una realidad difícil, inquietante, perturbadora o simplemente insoportable puede volver ficticio lo meramente cotidiano.