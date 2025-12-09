Varios colegios de Orihuela se quedan sin calefacción por falta de mantenimiento o suministro de combustible Denuncian que en algunos casos se ha registrado 12 grados dentro de las aulas

A. T. Martes, 9 de diciembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

«A 12 grados». Esa es la temperatura que se ha registrado en las aulas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Hernández de Orihuela según indica la Asociación de Familias de este centro. La situación es similar en varios centros del municipio. Por diversas razones la calefacción del centro no entra en funcionamiento. Esto es según explican desde la asociación, la gota que ha colmado el vaso ante las numerosas faltas de mantenimiento que padece el colegio. Por este motivo esta mañana se han concentrado a las puertas del centro educativo para denunciar la ausencia de una climatización correcta de las aulas.

El motivo por el que varios centros no tienen funcionando la calefacción responde a diferentes motivos. Según desveló el grupo municipal de Cambiemos Orihuela, el CEIP Playas de Orihuela lleva más de un mes sin caldera. En el caso del CEIP Virgen de la Puerta, añaden, no llega el gasóleo necesario para poner en marcha la calefacción y en el CEIP Josefina Manresa no se ha puesto en marcha al no haberse realizado la revisión técnica de la caldera, del mismo modo que en el colegio Andrés Manjón.

En el caso del CEIP Miguel Hernández vienen denunciando deficiencias en materia de mantenimiento y deficiencias en albañilería, carpintería, electricidad y fontanería. Lo que «ha colmado el vaso», relatan, es la falta de calefacción. Cuentan con excedente de gasóleo sin embargo no pueden emplearlo por no poder encender la caldera porque está rota. Esta situación se la trasladaron a la concejalía de Educación para que procedieran a la reparación. Dicha reparación no se ha producido por lo que el alumnado sigue sin la climatización correcta.

Ante esta situación han realizado esta mañana una pequeña concentración en la puerta del colegio sabiendo que «no somos los únicos en esta situación». Han dejado varios carteles reivindicativos y que denuncian la situación que el alumnado padece. En uno de ellos se puede leer: «Temperatura. Alcaldía 24 grados, concejalía de Educación 24 grados. Mi clase 12 grados». En otro remarcaban «Aulas congeladas, familias indignadas».

Añaden desde la asociación que representa a las familias del alumnado de este centro que la idea es que estas concentraciones se repitan en los diferentes centros. Y además piden a la concejalía que se pueda fijar una reunión para que les expliquen qué está sucediendo y qué va a suceder.

Temas

Orihuela