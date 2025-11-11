Torrevieja se prepara para unas fiestas patronales llenas de emoción y tradición en honor a la Purísima Del 14 de noviembre al 9 de diciembre, la ciudad celebrará más de medio centenar de actividades culturales, religiosas y festivas para todos los públicos

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez Chazarra, junto con el presidente de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada, presentó la programación de las Fiestas Patronales en Honor a La Purísima Concepción, que se celebrarán desde el 14 de noviembre hasta el 9 de diciembre del presente año 2025.

La edil de Fiestas las ha calificado de «muy variadas», con actos para todos los públicos y con un especial enfoque para los más pequeños y sus familias. Los actos religiosos comienzan este viernes, 14 de noviembre, con la presentación del anuario «Mater Inmaculada»; mientras que los festivos empiezan el sábado, 15 de noviembre, con la Gala de Coronación de la Reina y Damas de la Sal 2025-2026, en el Teatro Municipal, a partir de las 19:30 horas. Las fiestas se prolongarán hasta el 9 de diciembre. Rosario Martínez ha agradecido el esfuerzo y la entrega de todas las personas que van a hacer posible las Fiestas Patronales como es el equipo de la concejalía de Fiestas, así como del resto de concejalías que participan, a la Real Asociación Hijos de la Inmaculada y a la parroquia.

El 22 de noviembre, tendrá lugar la esperada Fiesta de Inauguración del Alumbrado de Fiestas Patronales y Navidad que será, un año más, en el escenario de la Plaza de la Constitución, a partir de las 18:00h. Contaremos con música, DJ's y el concierto de «Siempre Disco» a partir de las 22:00 horas. El domingo, 23 de noviembre, a las 16:30 horas, tendrá lugar el Gran Desfile Infantil, para animar a los más pequeños.

Del 27 al 30 de noviembre el teatro municipal de Torrevieja acogerá la superproducción de Mamma Mía, el musical. Las entradas ya están a la venta en la web de vivaticket. El viernes, 28 de noviembre, tendrá lugar el concierto de «La la love you» y «Sidonie» en el Palacio de los Deportes «Tavi y Carmona», a partir de las 20:00 horas.

En cuanto a los actos tradicionales de estas esperadas fiestas en honor a La Purísima, cabe destacar que la primera salida de la «Charamita» con Lily y su comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la dulzaina y el tamboril, que será el sábado, 29 de noviembre, a las 12:00 horas, desde la Plaza de la Constitución. En total la «Charamita» saldrá en 13 ocasiones y entre ellas se cuenta con la Salida Nocturna, el sábado, 29 de noviembre a las 22:30h, y la «Noche Golfa», el viernes, 5 de diciembre, a las 21:30h. La «Charamita Inclusiva», para niños y jóvenes con diversidad funcional, el martes, 3 de diciembre, en la Plaza de la Constitución, a las 17:00 horas.

La «Charamita» organizada por la concejalía de Diversidad Funcional y en colaboración con las asociaciones ALPE y APANEE. La Lily y su comparsa de Gigantes y Cabezudos realizará una muestra de su espectáculo para todas las personas con capacidades diversas.

La Ofrenda Floral a La Purísima se celebrará el sábado, 29 de noviembre, desde la Plaza de Oriente y alrededores de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, precedida por la ya habitual entrada de Bandas de Música. La concejal de Fiestas ha hecho un llamamiento a todas las asociaciones y colectivos locales de toda índole a que participen en esta muestra tan multitudinaria de la sociedad torrevejense. También en esta jornada tendrá lugar la inauguración del Belén Municipal que este año estrena una gran carpa, además de contar con nuevas figuras y un especial diseño con varias alegorías a la Torrevieja del pasado. Esta apuesta está motivada por ampliar la oferta turística que ya ofrece la ciudad llegada estas fechas tan festivas y multitudinarias.

El domingo, 30 de noviembre, a las 11:00h, tendrá lugar el divertido «Grand Prix» en el Paseo Vista Alegre. El 5 de diciembre, el escenario de La Plaza, acogerá la actuación de «Puño Dragón» a partir de las 22:30 horas.

El viernes, 6 de diciembre, tendrá lugar en el recinto del Parque Antonio Soria el XXXIII Concurso de Paellas. Por otro lado, Martínez Chazarra ha destacado la celebración del esperado Concurso de Paellas en el Parque Antonio Soria. Tras el éxito organizativo del pasado año, la edil ha resaltado la gran colaboración de todos los asistentes anunciando que se ha diseñado un dispositivo muy similar al anterior. Ha indicado que se dispondrá de más de 500 parcelas, como sucediera en la pasada edición. El plazo de inscripciones a realizar tanto en la sede electrónica municipal como de modo presencial en la oficina PROP comenzará el viernes, 14 de noviembre.

El domingo, 8 de diciembre, día de La Purísima, la jornada comenzará con la tradicional Diana, que saldrá desde las puertas del Ayuntamiento a las 7:00 horas, y se disparará el siempre esperado castillo de fuegos artificiales en el transcurso de la procesión de la patrona por las calles de la ciudad. Y, a partir de las 18:30h, tendrá lugar la celebración de la eucaristía en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada y, al terminar, comenzará la Solemne y Magna Procesión de La Purísima.

La concejal de Fiestas ha querido destacar el gran trabajo que hay detrás de esta programación, una colaboración entre las distintas concejalías y entidades y asociaciones, y espera que sea un éxito como está siendo en los últimos años.

