Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela Un impactante vídeo muestra los efectos de unas rachas de viento de entre 90 y 100 km/h en la Vega Baja

Palmera partida por la mitad debido a la fuerza del viento, este lunes, en Orihuela.

LA VERDAD Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:31 | Actualizado 21:37h.

La tormenta que este lunes por la tarde azotó la Vega Baja del Segura dejó unas impactantes imágenes en Orihuela. Un vídeo grabado en la urbanización Montepinar y difundido por 'MeteOrihuela en redes sociales muestra cómo las fuertes rachas de viento partieron por la mitad una palmera de considerables dimensiones.

¡BRUTAL! La #tormenta se ha reforzado al adentrarse por el norte de la comarca de la #VegaBaja del Segura. Esta tarde (08/09/2025), #ReventónHúmedo en el entorno de la Urbanización Montepinar, en #Orihuela (#Alicante). Rachas de viento de 70-100 km/h. pic.twitter.com/y7RtBaSmVA — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 8, 2025

La tormenta dejó este martes a su paso por la Vega Baja un reventón húmedo y rachas de viento fuertes, de entre 90 y 100 kilómetros por hora (km/h) en Redován y en Callosa de Segura, según señaló el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA).

