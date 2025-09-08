La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Palmera partida por la mitad debido a la fuerza del viento, este lunes, en Orihuela. @MeteOrihuela

Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela

Un impactante vídeo muestra los efectos de unas rachas de viento de entre 90 y 100 km/h en la Vega Baja

LA VERDAD

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:31

La tormenta que este lunes por la tarde azotó la Vega Baja del Segura dejó unas impactantes imágenes en Orihuela. Un vídeo grabado en la urbanización Montepinar y difundido por 'MeteOrihuela en redes sociales muestra cómo las fuertes rachas de viento partieron por la mitad una palmera de considerables dimensiones.

La tormenta dejó este martes a su paso por la Vega Baja un reventón húmedo y rachas de viento fuertes, de entre 90 y 100 kilómetros por hora (km/h) en Redován y en Callosa de Segura, según señaló el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA).

