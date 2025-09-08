Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
Un impactante vídeo muestra los efectos de unas rachas de viento de entre 90 y 100 km/h en la Vega Baja
LA VERDAD
Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:31
La tormenta que este lunes por la tarde azotó la Vega Baja del Segura dejó unas impactantes imágenes en Orihuela. Un vídeo grabado en la urbanización Montepinar y difundido por 'MeteOrihuela en redes sociales muestra cómo las fuertes rachas de viento partieron por la mitad una palmera de considerables dimensiones.
¡BRUTAL! La #tormenta se ha reforzado al adentrarse por el norte de la comarca de la #VegaBaja del Segura. Esta tarde (08/09/2025), #ReventónHúmedo en el entorno de la Urbanización Montepinar, en #Orihuela (#Alicante). Rachas de viento de 70-100 km/h. pic.twitter.com/y7RtBaSmVA— MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 8, 2025
La tormenta dejó este martes a su paso por la Vega Baja un reventón húmedo y rachas de viento fuertes, de entre 90 y 100 kilómetros por hora (km/h) en Redován y en Callosa de Segura, según señaló el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA).
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.