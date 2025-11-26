Solicitan en Orihuela la creación de una normativa municipal para regir cómo nombrar las calles

A. T. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El pasado 14 de noviembre se celebró un multitudinario acto para escenificar el cambio de nombre de un espacio público de Orihuela. La plaza de las Salesas pasó a llamarse «Plaza Padre Satorre, Hijo Adoptivo de Orihuela». Con esto, desde el equipo de gobierno, PP y Vox, se quiso rendir homenaje al párroco José Luis Satorre haciéndolo coincidir en este 2025 cuando cumple 80 años y celebra cuatro décadas de servicio pastoral en la ciudad. El grupo municipal Ciudadanos Orihuela se suma a las felicitaciones por este nombramiento y homenaje a Satorre. Al mismo tiempo, esta circunstancia de renombramiento de una plaza pública ha mostrado, según reseña la formación, una de las carencias administrativas. Hacen referencia a la ausencia de un procedimiento regulado para designar las vías y espacios públicos, o para modificar las denominaciones existentes.

Por esta razón, el grupo municipal Ciudadanos ha presentado una moción, que defenderá este jueves en el pleno ordinario correspondiente a noviembre, con la que abordar la cuestión de la nomenclatura del callejero de la ciudad. La formación señala que todo indica que la competencia para establecer o modificar el nomenclátor del espacio público de una ciudad queda previsto como una competencia propia del ayuntamiento en cuestión en virtud de su autonomía y capacidad de autoorganización. Argumentan que el ámbito organizativo de los municipios regulado legalmente en la actualidad se entiende que la facultad para atribuir nombres al espacio público, o para modificar los existentes, es competencia del alcalde. Esto, señalan es en virtud de la competencia residual que le atribuye la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta que no forma parte del elenco de competencias que la Ley atribuye específicamente al Pleno.

Ante esto, remarcan en un su moción que con la perspectiva actual de contribuir a la participación ciudadana en la gestión de lo público, lo más acertado según defienden es «atribuir esa potestad al conjunto de la ciudadanía a través de sus representantes electos de forma democrática, de manera colegiada y participativa de una manera integral».

La moción menciona varios ejemplos cuando alcaldes predecesores han acudido al Pleno municipal para modificar una denominación de un espacio público local, independientemente de la motivación. O bien cuando se da de manera voluntaria, como por ejemplo el cambio de nombre de la Plaza Marqués de Rafal a la de Plaza Ramón Sijé, en 2016, por iniciativa de una moción de este mismo grupo municipal defendida por Mar Ezcurra García. O por otro lado para cumplir con normativas, como la Ley de Memora Histórica, cuando en 2012 se cambió el nombre de Avenida José Antonio Primo de Rivera por el de Avenida de España.

Dado que la formación defiende que las designaciones de nuevos espacios públicos y la modificación de los nombres existentes no dependan exclusivamente de la voluntad de un órgano unipersonal, como es el alcalde, y que se atienda a un mínimo consenso social, con criterios de prudencia y por razones motivadas desde criterios transparentes, contrastados y hasta técnicamente justificados, instan a la elaboración de una ordenanza municipal reguladora del nomencátor de vías y espacios públicos de Orihuela.

Además, con la misma moción solicitan la constitución y puesta en marcha de una comisión o grupo de trabajo, integrado por un representante de cada grupo municipal, para la elaboración del borrador inicial de la referida ordenanza municipal.

