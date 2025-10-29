Reclaman en la calle el inicio de la rehabilitación del antiguo asilo para la residencia Oriol en Orihuela La próxima concentración será el 4 de noviembre en Valencia

El ampa de la residencia Oriol cumple con lo anunciado hace 15 días e inicia su hoja de ruta de reivindicaciones para exigir la aceleración de los trámites para iniciar las obras de rehabilitación del antiguo asilo de Orihuela. Y así, los 30 usuarios de la residencia puedan regresar a su ciudad. Este martes, más de un centenar de personas, entre familiares de los usuarios, asociaciones y colectivos, y miembros de formaciones políticas de la oposición asistieron este martes a la llamada y convocatoria del ampa en la plaza Sara Montiel, junto al antiguo asilo. Desde el ampa han resaltado que ningún miembro del gobierno local, PP y Vox, han asistido.

Es la primera de las concentraciones que se han marcado en la hoja de ruta para evidenciar y denunciar el retraso en poner en marcha unas instalaciones en un inmueble que se compraron hace tres años, en 2022 con el anterior gobierno autonómico. Esta decisión se adoptó después de que la dana de septiembre de 2019 que asoló la Vega Baja arrasara también con las instalaciones de la propia residencia, el centro ocupacional y el CRIS ubicados en El Palmeral.

Durante estos años han estado en ubicaciones «provisionales» como en unas instalaciones de la Generalitat Valenciana en Torrevieja. Esperaban que los tiempos serían diferentes hasta que en septiembre tras la última reunión con la secretaría autonómica de Servicios Sociales les comunicaron que según los plazos, hasta finales de 2028 no estaría finalizada la rehabilitación del asilo y por tanto los 30 usuarios de la residencia del Oriol no regresarían a Orihuela hasta esa fecha. «El resultado [de la reunión] no pudo ser más decepcionante y demoledor» señalan desde el ampa.

Aseguran que en 2023, el nuevo gobierno autonómico iba a dar prioridad a esta obra para que además de la evidente necesidad de los usuarios, el inmueble no sufriera más deterioro por el abandono. Ante lo que califican de «olvido una vez más de un colectivo muy vulnerable» exigen con esta concentración que la administración autonómica cumpla con sus compromisos e inicien «de inmediato» las obras de rehabilitación.

«No más mentiras, no más excusas, queremos volver a Orihuela, nuestra casa» se señaló en la lectura del manifiesto. Para seguir alzando la voz y mantener las reivindicaciones, volverán a salir a la calle. Lo harán en Valencia frente a la conselleria de Servicios Sociales (10 horas) el próximo martes 4 de noviembre.

Temas

Orihuela