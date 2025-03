El PSOE Vega Baja critica que las cuentas de la Generalitat descuidan la comarca

Antonio Trives Martes, 25 de marzo 2025, 00:50 Comenta Compartir

El PSOE compareció ayer por primera vez después de que se hiciera público y se presentara al final de la semana pasada el proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025.

El secretario general del PSOE Vega Baja, José Joaquín Hernández Sáez, y la diputada autonómica del PSPV-PSOE Ana Belén Juárez Pastor han criticado el «abandono» al que someten a la Vega Baja y a Alicante las cuentas autonómicas. Además, añaden que estos presupuestos «no reflejan las necesidades de la comarca». Denuncian que el presupuesto consignado para inversiones en la Vega Baja es «escaso».

Además, tanto Hernández como Juárez reprochan al Gobierno autonómico que las «únicas obras que se están ejecutando corresponden a las programadas por el anterior Gobierno de Ximo Puig».

«Pacto de la vergüenza»

Hernández denuncia que, en dos años de mandato, «Carlos Mazón ha reducido las inversiones en 200 millones de euros en la provincia de Alicante y, por extensión, en la Vega Baja, mientras que con Ximo Puig y pese a la dana de 2019, la pandemia de la covid-19 y el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, las inversiones en la comarca no se vieron mermadas».

La diputada autonómica del PSPV-PSOE Ana Belén Juárez ha denunciado unos presupuestos «hechos con prisas» fruto del «pacto de la vergüenza entre PP y Vox».

Por su parte, Juárez denuncia que la ejecución del Presupuesto de 2024 en la comarca fue «prácticamente nula».

Una de las cuestiones que recriminan es la supresión de la partida millonaria que había consignada este año para la ejecución del desdoblamiento de la CV-95. «Ahora Dolón y Vegara callan», señala Hernández, en referencia a los alcaldes de Torrevieja y Orihuela, del PP, cuyas dos ciudades están unidas por su pertenencia al partido.

Justificación del PP

El alcalde torrevejense, Eduardo Dolón, justifica la decisión de llevarlo a cabo a través de «pago por disponibilidad» como la fórmula más rápida para acometer las obras. Explica que sería una concesión a una empresa por equis años para redactar y ejecutar y que de dicho pago se haría cargo la Generalitat por la disponibilidad de dichos años hasta la inversión total.

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, respalda la decisión de la Generalitat al considerar que «el hecho de que los Presupuestos no contengan la partida no supone en ningún caso que no vaya a ejecutarse» y hace referencia a la posibilidad de que las inversiones se realicen mediante la fórmula de pago por disponibilidad.