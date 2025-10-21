El presupuesto de Torrevieja para 2026 ascenderá a 187 millones

A. T. Martes, 21 de octubre 2025, 17:10 Comenta Compartir

187,7 millones de euros. Es la cantidad fijada para las cuentas con las que se regirá el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torrevieja para el próximo año. El alcalde, Eduardo Dolón, y el concejal de Economía y Hacienda, Domingo Paredes, lo han anunciado esta mañana en la presentación del proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026. Con esas cuentas, el presupuesto va a pasar de los 168 millones de este año a esos más de 187, lo que supone un incremento de un 11%.

El primer edil asegura que se trata de un «presupuesto realista y responsable» con el que pretende, añade, dar continuidad «a la transformación urbana y social de Torrevieja». Esto se conseguirá, asevera, con estabilidad económica y «sin subir impuestos». Para el edil de Hacienda, estas cuentas «reflejan una gestión prudente, cercana y eficaz, que prioriza la atención social, el empleo, la vivienda y la inversión pública, manteniendo la contención del gasto y reforzando la calidad de los servicios».

En cuanto al desglose de esos presupuestos, el capítulo de gasto corriente en bienes y servicios supera los 83 millones, con un incremento del 5,97% debido, explican desde el consistorio, principalmente al aumento de los costes de vertedero. Incluye los grandes contratos municipales: recogida de residuos y limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, transporte público urbano, escuelas deportivas, gestión cultural y programas sociales y educativos. En este apartado se encuentran también los 7 millones de euros para la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público, garantizando su implantación y funcionamiento.

El gasto en personal es el siguiente capítulo de mayor envergadura presupuestaria. Asciende hasta los 45,5 millones de euros, y el incremento respecto a 2025 es del 3,35%. Incluye la actualización de retribuciones prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como las dotaciones necesarias para carrera profesional, productividad y trienios. Desde el consistorio explican que este capítulo representa el 24,24% del total del presupuesto, es decir, dos puntos menos que lo que supuso en las cuentas de 2025.

En cuanto a las transferencias principalmente a asociaciones, entidades y particulares, estas cuentas fija un total de 10,8 millones. Esto supone un 7,7% más que en 2025. Según especifican desde el equipo de gobierno se destinan 800.000 euros a ONG locales, 400.000 euros en ayudas a pensionistas, 300.000 euros para conciliación familiar y maternidad, 350.000 euros al Programa de Ayudas Económicas Individualizadas (PEIS), 100.000 euros al Carnaval de Torrevieja para su autogestión, 80.000 euros a los Premios de Excelencia Académica, 90.000 euros al Consorcio CONVEGA, para el fomento del empleo y la dinamización económica y 200.000 euros para transporte escolar y educativo.

En este área de ayudas sociales, el presupuesto de 2026 contará con algunas partidas nuevas como 50.000 euros para la rehabilitación de menores con cáncer, 30.000 euros para rehabilitación y programas de actividad física de personas con enfermedades neurodegenerativas y 200.000 euros para ayudas a la emancipación juvenil, destinadas al acceso al alquiler de vivienda habitual.

Sobre las inversiones, el equipo de gobierno destaca para estos presupuestos los 2,26 millones de euros en remodelación y mejora de parques y jardines, incluyendo el nuevo parque del Alto de la Casilla, con 500.000 euros. También contempla la inversión para el Centro de Alzheimer, sendas peatonales, reurbanización de barrios y mejora de alumbrado público. Y por otro lado, inversiones en seguridad y equipamiento de la Policía Local.

Ingresos municipales

Según señalan desde el equipo de gobierno, los ingresos municipales serán los siguientes. En impuestos directos se recaudarán 61,4 millones, en indirectos 8,8 millones, de las tasas y precios público 30,6 millones, de las transferencias corrientes 37,2 millones y los ingresos patrimoniales, 3,2 millones de euros. Por la enajenación de patrimonio los ingresos ascienden a 20,8 millones. De estos, 17,8 millones corresponden a la venta y permuta de parcelas municipales destinadas a viviendas de protección pública. Por otro lado, el Ayuntamiento contará con 8 millones en el área de subvenciones de capital a través de los fondos europeos FEDER y 17,2 millones de operaciones de crédito.

Con esto, el Ayuntamiento destinará al capítulo de inversiones 46,1 millones de euros. Esto supone un incremento del 44,03% respecto al ejercicio anterior. Los proyectos previstos incluyen la finalización de las grandes obras en ejecución, nuevas actuaciones en movilidad, infraestructuras, zonas verdes y accesibilidad, así como programas de regeneración urbana y eficiencia energética.