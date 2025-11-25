La Policía Local de Orihuela refuerza su formación en la atención a la violencia de género El curso se dirige a la especialización penal y procesal, y al funcionamiento del sistema VioGén 2

Coincidiendo con el 25 N, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Orihuela ha dado a conocer que su policía local está inmersa esta semana en una formación para reforzar los procedimientos ante la violencia machista. Esta formación la impulsa la concejalía de Seguridad Ciudadana y tiene por objetivo reforzar la especialización penal y procesal en violencia de género y el funcionamiento del sistema VioGén 2.

Se trata del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007. Entre los objetivos se encuentra aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se estime necesaria y llevar a cabo una estimación del riesgo. Además, según se describe en sus objetivos, atendiendo al nivel de riesgo, se realizará seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional y se efectuará una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de notificaciones automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

Según el último informe de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del sistema VioGén, correspondiente a octubre, hay 104.770 casos activos en toda España incluidos en este sistema de seguimiento. En el caso de la provincia de Alicante, los activos son de 6.946 víctimas. De ellos dos, están considerados de riesgo extremo y 100 catalogados de riesgo alto. 1.235 están definidos como riesgo medio y 5.609 como riesgo bajo. En cuanto a los asesinatos por violencia machista, de las 38 víctimas mortales que a día 17 de noviembre hay registradas en toda España, dos corresponden a la Comunidad Valenciana.

El curso, impartido por Juan Antonio Jover Pinar, brigada de la Guardia Civil, aborda el uso operativo del Sistema VioGén 2, las obligaciones policiales, la protección de datos, los protocolos de actuación, e incluye módulos dedicados a la actuación en conflictos parentales con incidencia en el ámbito educativo.

En cuanto a esos módulos del curso formativo, está dividido en cinco: definición y tratamiento jurídico de la violencia de género y violencia doméstica; detención, custodia policial y elaboración del atestado; competencias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y órdenes de protección; valoración policial del riesgo y casos de alta complejidad en VioGén 2; funcionamiento detallado del sistema VioGén 2 y sus herramientas de gestión.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, destaca que «la Policía Local de Orihuela está dando un paso adelante en la especialización y coordinación en materia de violencia de género. La formación es una herramienta imprescindible para proteger mejor a las víctimas y para garantizar una actuación rápida, segura y eficaz en cada intervención». Pastor subraya que esta formación permitirá a los agentes mejorar la valoración del riesgo, activar con mayor precisión los protocolos de protección y entender con profundidad la evolución de cada caso dentro del sistema VioGén 2.

