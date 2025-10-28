La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una playa de Torrevieja. Eva Moya.

El Pleno de Torrevieja aprueba pedir al Gobierno inversiones para regenerar las playas

La moción, presentada por el PP, cuenta con el apoyo de PSOE, Vox y Sueña Torrevieja

LV / A. T.

Martes, 28 de octubre 2025, 18:40

Comenta

El Ayuntamiento de Torrevieja quiere recordarle al gobierno central el coste de la factura de la regeneración de la costa del municipio y le insta a que ponga en marcha inversiones. La petición se elevará con el respaldo de la unanimidad del Pleno. La moción, presentada por el Partido Popular ha contado con el respaldo y ha sido aprobada este lunes con el resto de las formaciones con representación municipal: PSOE, Vox y Sueña Torrevieja. Con esa moción se va reclamar al Ministerio de Transición Ecológica diversas inversiones de regeneración costera, dado que la dana de hace 15 días provocó, nuevamente, daños en las costas y playas.

Esta queja viene después de que el Ayuntamiento, según argumenta, ha asumido grandes inversiones en la mejora de la línea costera. Entre ellas destacan la renovación integral de la Senda Peatonal de La Mata, estando previsto iniciar en los próximos meses la adecuación del paseo de la Playa de Los Locos. Calculan que todas las inversiones en este sentido superan los 15 millones de euros. Esto, relatan «supone un gran esfuerzo presupuestario para la ciudad».

En un comunicado del equipo de gobierno municipal recriminan al ministerio no haberles aportado la financiación para estas actuaciones «pese a las continuas demandas por parte del Ayuntamiento». Estas inversiones, argumentan el gobierno local, deberían ser cofinanciadas entre ambas administraciones.

Por otro lado, también se va a instar al ministerio a que licite las obras de defensa previstas para la regeneración de la playa del Cura, aunque con la pretensión de que modifique dicho proyecto de tal forma que queda fuera la demolición del baluarte de «El Tintero».

Además, se exige en esta moción al Gobierno de España que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2026 una línea presupuestaria que contemple actuaciones en materia de defensa y regeneración costera. En concreto, se instará a la Dirección General de Costas del Estado a colaborar en la financiación de las obras de reurbanización de la Playa de Los Locos a ejecutar por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, que según anuncia será durante el año 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  3. 3 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  4. 4 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  5. 5 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  6. 6

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  7. 7 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9

    La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Pleno de Torrevieja aprueba pedir al Gobierno inversiones para regenerar las playas

El Pleno de Torrevieja aprueba pedir al Gobierno inversiones para regenerar las playas