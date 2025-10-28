El Pleno de Torrevieja aprueba pedir al Gobierno inversiones para regenerar las playas La moción, presentada por el PP, cuenta con el apoyo de PSOE, Vox y Sueña Torrevieja

LV / A. T. Martes, 28 de octubre 2025, 18:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrevieja quiere recordarle al gobierno central el coste de la factura de la regeneración de la costa del municipio y le insta a que ponga en marcha inversiones. La petición se elevará con el respaldo de la unanimidad del Pleno. La moción, presentada por el Partido Popular ha contado con el respaldo y ha sido aprobada este lunes con el resto de las formaciones con representación municipal: PSOE, Vox y Sueña Torrevieja. Con esa moción se va reclamar al Ministerio de Transición Ecológica diversas inversiones de regeneración costera, dado que la dana de hace 15 días provocó, nuevamente, daños en las costas y playas.

Esta queja viene después de que el Ayuntamiento, según argumenta, ha asumido grandes inversiones en la mejora de la línea costera. Entre ellas destacan la renovación integral de la Senda Peatonal de La Mata, estando previsto iniciar en los próximos meses la adecuación del paseo de la Playa de Los Locos. Calculan que todas las inversiones en este sentido superan los 15 millones de euros. Esto, relatan «supone un gran esfuerzo presupuestario para la ciudad».

En un comunicado del equipo de gobierno municipal recriminan al ministerio no haberles aportado la financiación para estas actuaciones «pese a las continuas demandas por parte del Ayuntamiento». Estas inversiones, argumentan el gobierno local, deberían ser cofinanciadas entre ambas administraciones.

Por otro lado, también se va a instar al ministerio a que licite las obras de defensa previstas para la regeneración de la playa del Cura, aunque con la pretensión de que modifique dicho proyecto de tal forma que queda fuera la demolición del baluarte de «El Tintero».

Además, se exige en esta moción al Gobierno de España que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2026 una línea presupuestaria que contemple actuaciones en materia de defensa y regeneración costera. En concreto, se instará a la Dirección General de Costas del Estado a colaborar en la financiación de las obras de reurbanización de la Playa de Los Locos a ejecutar por parte del Ayuntamiento de Torrevieja, que según anuncia será durante el año 2026.