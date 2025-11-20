Playa Flamenca, en Orihuela Costa, contará con un sistema de drenaje para evitar inundaciones El Ayuntamiento adjudica estas obras que se ejecutarán junto al CEIP Playas de Orihuela

Cinco meses después de su licitación, el Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado el contrato para la construcción de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) en el área de Playa Flamenca en Orihuela Costa. La concejalía de Turismo, en vez de la de Infraestructuras, ha sido quien ha tramitado este expediente de contratación y ha adjudicado estos servicios. Lo ha hecho dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

El concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, argumentando la relación de esta infraestructura con su concejalía, se ciñó a la relación entre atractivo turístico y seguridad. «Turismo y prevención de riesgos van de la mano, un destino que protege a sus vecinos y visitantes es un destino que se proyecta como moderno, sostenible y preparado para el futuro» señaló en un comunicado el edil.

Esta adjudicación ha recaído en la mercantil Mistral 3000 SL por un importe de 150.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Con esto se pretende dar solución a las escorrentías que recibe la calle Paraná de las calles adyacentes cuando se producen lluvias de intensidad media o alta, que provocan inundaciones en la calzada.

Esta calle es una de las vías que delimita el CEIP Playas de Orihuela. La red de pluviales en esta vía tiene escaso diámetro y pendiente, lo que provoca inundaciones en la isleta entre la calle Paraná y la avenida California. Según describe el proyecto, se deberá llevar a cabo una zanja filtrante en los márgenes de la isleta, que drenará progresivamente el agua circulante al colector de pluviales. En esa isleta se dispondrá de un jardín de lluvia. Este tendrá la finalidad de acumular parte del agua de lluvia, a través de una depresión en la isleta. De este modo se facilitará el almacenamiento superficial de escorrentía. La vegetación que se instalará servirá como filtro para la reducción de los contaminantes.

En cuanto a estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, conforman un conjunto de soluciones alternativas y complementarias al drenaje convencional, que permiten gestionar la escorrentía producida en los entornos urbanos imitando los procesos naturales previos al desarrollo urbanístico.

Precisamente, en Orihuela Costa la red de saneamiento es, según explica el pliego de condiciones del proyecto, fundamentalmente unitaria y abarca todo el núcleo urbano, las urbanizaciones ubicadas al noroeste de estos núcleos urbanos y el campo de golf de las Colinas. No obstante, hay algunos tramos de red de pluviales en varias zonas, como en las Lomas de Golf, el colector próximo al centro comercial de la Zenia cuyo colector vierte a la Cañada de las Estacas y varios colectores de menor entidad que captan el agua de lluvia de los viales y la vierten a la Cañada de la Mosca.

El edil de Costa, Manuel Mestre, de la misma formación política que el de Turismo, Vox, en el mismo comunicado señalaba que «la instalación del sistema urbano de drenaje sostenible en la calle Paraná es una actuación fundamental para mejorar la seguridad de Orihuela Costa frente a las inundaciones».

Por otro lado, sigue pendiente las obras en esta misma materia actuaciones frente a inundaciones en el paso inferior de la carretera N-332, a la altura del ayuntamiento de la costa. Es uno de los puntos que queda inutilizado sin que se den grandes precipitaciones.

