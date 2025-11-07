Orihuela acogerá las IV Jornadas Internacionales de sensibilización frente a riesgo sísmico

A. T. Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:43 Comenta Compartir

La Universidad de Alicante junto al Ayuntamiento de Orihuela organizan las IV Jornadas Internacionales de sensibilización frente a riesgo sísmico. Vuelve este congreso tras más de tres años sin celebrarse. La edición anterior se organizó para el 25, 26 y 27 de abril en el Aula de Cultura CAM.

Para la organización del evento, que se celebrará el 11 y 12 de diciembre en la Lonja, el Ayuntamiento ha dispuesto 15.200 euros para licitar los diferentes servicios encomendados como organizador. El Ayuntamiento de Orihuela y la Universidad de Alicante llevan colaborando juntos en el área de Física de la Tierra desde el año 2019 a través del grupo de investigación de «Ingeniería y Riesgo Sísmico» dirigido por el profesor Sergio Molina Palacios.

Del mismo modo que se señaló en la presentación de la edición anterior, el objetivo es sensibilizar a la sociedad alicantina de la importancia de conocer y saber gestionar el riesgo sísmico. Un riesgo muy presente por la ubicación en la que se encuentra la comarca de la Vega Baja. Además, otro de los propósitos es presentar, debatir y analizar los resultados del Proyecto del Plan Nacional 'FAST-IMPACT' y continuar con el trabajo dentro del Proyecto Europeo actual, como eje por el cual se organiza el presente Congreso: 'IV Jornadas Internacionales de Sensibilización frente a Riesgo Sísmico'.

En cuanto a las tareas a desarrollar por el Ayuntamiento se ha determinado que deberá contratar dos almuerzos y dos meriendas, dos comidas, una cena corporativa para intercambio de impresiones y el alojamiento del personal conferenciante y organizador. Por tanto, desde el área de Emergencias y Protección Civil se sufragará los costes de los almuerzos y meriendas para unos 100 asistentes, las dos comidas para promotores, ponentes y autoridades de los Servicios de Seguridad y Emergencias y los productos de merchandising para los asistentes. El alojamiento, para 15 personas lo cubrirá la Generalitat Valenciana.

Por parte de la Universidad de Alicante, será la encargada de traer a conferenciantes expertos en materia de nivel internacional y se encarga de los gastos generados por honorarios, desplazamientos y dietas. Así como también se encarga de la edición del libro de ponencias y su generación en formato digital. También se hace cargo de una parte del alojamiento, la parte subvencionada por la Generalitat Valenciana.

En el marco de la preparación ante seísmos en la Vega Baja, desde el punto de vista práctico, Torrevieja acogió en marzo del pasado año un simulacro ante un hipotético terremoto. Este evento se celebró en el IES Las Lagunas y se simuló el derrumbe parcial de un espacio cerrado del centro educativo a causa de un terremoto de intensidad 5. En ese ejercicio se representó la emergencia de rescatar a 115 personas atrapadas. Junto al personal sanitario, fue el propio alumnado el que contribuyó a esas labores de rescate, ayuda y socorro. Es una forma de que mientras se contribuye a los trabajos de emergencia aprendan.

Paradójicamente Torrevieja es uno de los tres municipios de la comarca de la Vega Baja que no tiene aprobado por la Generalitat Valenciana el Plan Municipal ante riesgo sísmico. Junto a la ciudad salinera se encuentra sin esta herramienta Guardamar del Segura y Redován, según el registro autonómico de Planes de Emergencias de planes municipales actualizado por última vez el 25 de julio de este año. San Isidro lo tiene elaborado pero está pendiente de ser homologado.

Temas

Ayuntamiento de Orihuela