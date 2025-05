Las obras de los principales parques del centro de Orihuela suman más retrasos

Antonio Trives Miércoles, 14 de mayo 2025, 00:32 Comenta Compartir

El 25 de noviembre de 2024, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria firmaron el contrato de formalización de las obras para la reforma integral de los parques infantiles de la Glorieta Gabriel Miró y del parque Severo Ochoa de Orihuela. Han pasado algo más de cinco meses desde ese momento y las zonas infantiles más concurridas de la ciudad y ubicadas en el centro siguen cerradas por las obras que se están realizando. Ante esta circunstancia, el PSOE denuncia la falta de planificación en las obras. Esta situación, según la edil socialista María García, ha provocado que los niños de Orihuela «se hayan quedado sin sus principales zonas de ocios durante todas las vacaciones de Semana Santa y Pascua, sin que el gobierno municipal haya tomado ninguna medida alternativa».

El plazo de ejecución fijado era de ocho semanas a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo con resultado favorable. Sin embargo, esos plazos no se han cumplido, alegando en diferentes momentos razones distintas que han hecho justificar la demora.Primero, el argumento de retrasar el inicio de las obras fue para no hacerlas coincidir con el periodo de vacaciones de navidad. De haber iniciado las obras después de la adjudicación, los parques habrían estado cerrados para esos días no lectivos. Sin embargo sí lo han estado para la Semana Santa.

Después, el argumento esgrimido fue provocado por las particularidades de los materiales. El edil de Infraestructuras, Víctor Valverde señaló que dado que son con sello de sostenibilidad ambiental la fabricación de los diferentes elementos la mercantil no tenía en 'stock'. Por esta razón, para evitar el menor perjuicio y que el cierre del parque fuera por el menor tiempo posible, las obras no comenzaron hasta que no se contara con todos los elementos. Esto supuestamente fue hace dos meses, cuando a mediados de marzo comenzaron las obras.

La empresa adjudicataria es la a UTE Mistral 3000-Instalaciones Sánchez Mateos y con un presupuesto de 470.000 euros. Según desvela la edil socialista comprobaron en el expediente que se fijó una nueva fecha para la finalización de la obra. Esta era para el pasado 10 de mayo. Sin embargo, como denuncian, los parques siguen cerrados y en obras, «sin que nadie ofrezca explicaciones claras a la ciudadanía ni porqué ni cuando finalizarán las obras».

La edil García carga contra el equipo de gobierno señalando que «la gestión municipal es muy lenta y el equipo de gobierno vuelve a demostrar su incapacidad para cumplir plazos y gestionar fondos públicos».

Temas

Orihuela