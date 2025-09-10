Mazón se compromete a la reparación de infraestructuras de la Vega Baja dañadas por el reventón húmedo El presidente de la Generalitat Valenciana anuncia que se aprobará un partida extraordinaria

A. T. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:14

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido a reparar desde la administración autonómica los daños en las infraestructuras municipales que el reventón del lunes provocó en varios municipios de la Vega Baja. Este anuncio lo ha hecho tras su visita a Callosa de Segura, uno de los municipios más afectados de la comarca y que todavía no había visitado. Sí estuvo la misma noche del lunes, horas después del paso de este fenómeno atmosférico atípico en la comarca, en Redován y Cox para conocer de primera mano las consecuencias del temporal.

Mazón, acompañado por la alcaldesa Amparo Serrano y la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, Ana Serna, visitaba este martes el municipio de Callosa de Segura donde varias estructuras municipales, como la cubierta del centro deportivo ha quedado dañada a consecuencia del reventón térmico. Tras esta visita, el jefe del gobierno autonómico anunciaba que el Ejecutivo valenciano aprobará una partida extraordinaria para hacer frente a la reparación de las infraestructuras afectadas por el temporal de lluvia y viento en los municipios de la Vega Baja. Este apoyo económico se materializará, según ha explicado Mazón, una vez se realice la evaluación de daños por parte de los ayuntamientos de las infraestructuras damnificadas.

Uno de los municipios con más infraestructuras dañadas fue Callosa de Segura. El reventón húmedo provocó roturas de árboles y algunas inundaciones en los patios de colegios y en alguna calle. Según el primer parte del equipo de gobierno municipal, en la misma tarde del lunes, tras el paso del fenómeno atmosférico las diferentes brigadas municipales de limpieza y mantenimiento comenzaron los trabajos de retirada de árboles y otros elementos derribados. Esto se realizó tanto en diferentes puntos del municipio como en las vías de acceso a la localidad. Dos de los puntos más dañados fueron varias instalaciones deportivas, como el campo de fútbol y el centro deportivo.

Vientos de 122 km/h

El lunes, sobre las cinco de la tarde, un efecto atmosférico un tanto atípico en la comarca de la Vega Baja sacudió tres localidades: Cox, Redován y Callosa de Segura. Un reventón húmedo generó rachas de viento que superaron los 100 km/h y lluvias torrenciales. Según los datos del proyecto de divulgación meteorológica MeteOrihuela, en Cox se registraron rachas de 122 km/h y 30,9 litros por metro cuadrado en 17 minutos. En Callosa de Segura, las rachas de viento de hasta 88 km/h y se registraron 26,1 litros por metro cuadrado en tan solo 16 minutos. Y en Redován las rachas fueron de hasta 109 km/h y 31 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Este tipo de situaciones tan drásticas y abruptas las genera un efecto atmosférico llamado reventón húmedo. Se trata, según explica el geógrafo y meteorólogo, Pedro José Gómez, de MeteOrihuela de una fuerte corriente descendente, originada en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructivos al llegar al suelo y viene acompañada de precipitación. Tiene una dimensión horizontal inferior a 10 kilómetros, se podría decir que es algo «muy localizado».

En el caso del reventón húmedo del lunes también generó situaciones en las que fue necesaria la presencia de los bomberos. Según el Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Alicante, registraron alrededor de una veintena de intervenciones. Estas consistieron en su mayoría en salvamentos en vía pública, con especial incidencia por caídas de árboles, seguido por postes y cableados de luz, y achiques de agua. No hubo que lamentar ningún herido, según los bomberos.

