Imagen del archivo del Juzgado de Aguas de Orihuela. Eva Moya

El Juzgado de Aguas de Orihuela abre un canal electrónico para denuncias

Permite las reclamaciones anónimas y garantiza la confidencialidad

LV / A.T.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:12

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela se abre, con cierta demora, a la modernización digital con la puesta en marcha de un canal de denuncias. De este modo busca contribuir a la transparencia, con la apertura también de su Sede Electrónica, y a la mejora del servicio a la ciudadanía. Señalan desde la institución, que con esta decisión se impulsa una administración «más moderna, accesible y confiable pero sin perder las profundas raíces que han hecho que esta institución haya celebrado este año su 750 aniversario».

Desde hoy se pone en marcha el canal de denuncias que garantizan que se trata de un «cauce seguro, confidencial y accesible». El propósito es comunicar infracciones normativas o conductas contrarias a la integridad dentro del ámbito de actuación del juzgado.

Con esta vía y mediante la sede electrónica, la ciudadanía podrá presentar escritos y solicitudes a través del registro electrónico, aportar documentos a expedientes en curso, descargar notificaciones y justificantes de presentación, consultar el estado de los trámites, verificar documentos y acceder al tablón electrónico y avisos oficiales.

Todos estos procedimientos se podrán llevar a cabo con todas las garantías. Aseveran que la tramitación se realizará bajo los principios de legalidad, imparcialidad y diligencia, garantizando la limitación de acceso al expediente, el registro trazable de actuaciones y el derecho del informante a ser oído, aportar pruebas y recibir retorno dentro de los plazos previstos.

En cuanto a las principales características, en materia de acceso se podrá hacer desde la página web del Juzgado, disponible todos los días del año. También por teléfono o de forma presencial con cita previa. En cuanto al anonimato, es opcional, y en todos los casos la confidencialidad está asegurada. Respecto a la protección se incide que quedan prohibidas las represalias contra quienes informen de buena fe y sobre la gestión, será a cargo del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII), con control trazable y acceso restringido.

Respecto al ámbito, abarca infracciones del Derecho de la UE o del ordenamiento interno, casos de corrupción o actuaciones que pongan en riesgo el interés público, y sobre los plazos se fija un acuse de recibo en un máximo de siete días y respuesta en un máximo de tres meses. Al tratarse de un procedimiento electrónico, la sede electrónica permite presentar escritos, solicitudes y comunicaciones a cualquier hora y cualquier día.

Califican desde esta entidad histórica que con este paso dado se dirigen hacia la transparencia, la integridad institucional y la modernización digital.

