Momento en el que los bomberos realizan los trabajos de rescate del cadáver hallado este lunes en Orihuela. Consorcio Provincial de Bomberos.

Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela

Aparentemente no presenta signos de violencia

A. T.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:05

A primera hora de esta mañana han encontrado un cuerpo inerte en el río Segura a su paso por el centro de Orihuela. El hallazgo se ha producido a escasos metros del Puente de Levante y hasta el momento se desconoce la identidad de la persona. Ha sido a las 8:48 horas cuando ha entrado el aviso al Consorcio Provincial de Bomberos. Al llegar hasta el lugar donde se ha divisado el cuerpo, los bomberos, con material de rescate subacuático han iniciado la búsqueda hasta encontrarlo y ponerlo en custodia de la policía judicial.

Ha sido necesario la movilización de una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), un furgón de salvamentos varios (FSV) y un furgón de transporte personal (FTP) con un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Orihuela.

Según recoge la Europa Press (EP), la Policía Nacional ha abierto una investigación y ya ha adelantado de que se trata de un varón. Aparentemente, según añade EP el fallecido no presenta signos de violencia, según fuentes policiales.

Con el hallazgo del cuerpo sin vida del varón, explica EP, se ha activado el protocolo correspondiente ante hechos de este tipo y se está a la espera del levantamiento del cadáver. Además, de acuerdo con las mismas fuentes, Policía Judicial y Científica trabajan en averiguar la identidad del fallecido. También sigue la investigación para aclarar el suceso.

