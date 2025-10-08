Convocan para el '9 de Octubre' una concentración para reivindicar la reapertura de la sede de Presidencia de la Generalitat en Orihuela Mañana, a las 11 horas, con motivo del Día de la Comunidad Valenciana exigirán que el Palacio Marqués de Rafal vuelva a abrir sus puertas

Con motivo mañana del '9 de Octubre', día de la Comunidad Valenciana, un grupo de vecinos de Orihuela han convocado una concentración en la plaza Ramón Sijé (11:00 h), a las puertas del palacio Marqués de Rafal. Este inmueble fue adquirido por el anterior gobierno del Consell en el verano de 2022. Se convirtió en sede de presidencia de la Generalitat Valenciana y de este modo la única sede fuera de las capitales de provincia. El entonces presidente de la Generlaitat, Ximo Puig quiso con esta inversión y esta dedicación del inmueble poner en valor a la Vega Baja dentro de la Comunidad Valenciana y acercar la institución autonómica a la comarca, tan alejada y olvidada por las políticas y los políticos de las últimas décadas como se ha venido denunciando. También fue un guiño a lo que fue Orihuela, sede histórica y capital de la Gobernación.

Con la compra de este inmueble, por 2,4 millones de euros, además de sede de presidencia se ubicó las oficinas del Plan Vega Renhace, la estrategia puesta en marcha por el mismo gobierno autonómico con la que poner en marcha las actuaciones, decididas por la ciudadanía, para la recuperación de la comarca social, económica y culturalmente tras las inundaciones de septiembre de 2019. Por otro lado, cuando se abrió el Palacio Marqués de Rafal se realizaron numerosas actividades. Y una de las primeras y más llamativas fue la celebración precisamente del día 9 de Octubre, de 2022, en esas instalaciones de presidencia de la Generalitat con una visita guiada. Luego se organizaron visitas para la ciudadanía, conciertos en el patio y exposiciones, entre otros eventos.

Con el cambio de gobierno de la Generalitat Valenciana en julio de 2023, el ejecutivo de Carlos Mazón decidió cerrar el Palacio Marqués de Rafal. Los anuncios de las intenciones tardaron poco en llegar. En noviembre, cuatro meses después de llegar al ejecutivo autonómico anunciaron que la Generalitat preparaba un contrato para el mantenimiento de este inmueble de 2.000 metros cuadrados. No se aplicó. En marzo de 2024 comunicaron que la Generalitat desembolsaría cinco millones de euros para la rehabilitación del palacio. De momento no hay noticias de ninguna novedad.

El grupo de vecinos, entre los que se encuentra el historiador Javier Sánchez Portas, enviaron a Presidencia de la Generalitat tres cartas solicitando información sobre los proyectos. Señala que solo respondieron a una, indicando que lo pasaban a una Dirección General. Esta, denuncia el historiador, que nunca fue respondida.

Argumentan que han convocado esta concentración ante la «pasividad de la Generalitat Valenciana» para poner en marcha la rehabilitación, reparación y restauración del palacio y sus enseres. También, al mismo tiempo, por la «infrautilización» de la cuarta sede de Presidencia en un día como el '9 de Octubre'. Al mismo tiempo denuncian falta de información a los ciudadanos de los proyectos anunciados y la ausencia de esa contestación a esas tres misivas.

Reiteran en el cartel convocador, que se trata de un «acto desprovisto de cualquier ideología, breve y pacífico pero firme». Con ello pretenden reclamar «Vida para el palacio, ¡Somos sede de Presidencia!» y con todo ello contribuir a la recuperación del casco histórico.