El contrato de mantenimiento de zonas verdes de Torrevieja obliga a la supervisión del estado de la vegetación municipal Según desvela el PSOE, la empresa debía presentar informe en los primeros meses de ejecución

LV / A. T. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:54 Comenta Compartir

En una comparecencia esta mañana de la portavoz del grupo municipal del PSOE en Torrevieja, Bárbara Soler desvelaba que el contrato de mantenimiento de zonas verdes, parques y jardines obliga a la mercantil a elaborar un informe exhaustivo del estado de conservación y del estado fitosanitario de toda la vegetación municipal. Este contrato se adjudicó en marzo por 111 millones de euros a Actúa Servicios Medioambiente SL. Dicho informe, aseveraba la edil, debía estar registrado en el mes de junio como muy tarde. Este análisis del contrato llega tras el fallecimiento de un joven el pasado viernes a causa de la caída de una palmera sobre el vehículo que conducía por la CV-905 en Torrevieja.

En la rueda de prensa que ha dado Soler y en el comunicado posterior reiteraba en primer lugar su «más sincero pésame y apoyo en todo aquello que pudieran necesitar la familia y allegados del joven». Además reconoce que hubo dudas sobre si realizar esta comparecencia ya que «nos parecía que es un tema que hay que tratar con mucha prudencia y humanidad, pero al mismo tiempo con firmeza». Aun así, ha señalado que es necesario que se depuren responsabilidades, «ya resulten ser penales o patrimoniales».

Ayer, el Ayuntamiento de Torrevieja comunicó que la empresa adjudicataria había comenzado la revisión individualizada de cada ejemplar de palmera en la mediana de la CV-905. Esa revisión se centrará tanto en la comprobación del tronco como de la copa, conocida como corona de la palmera. Además, según explicaban desde el consistorio, se había comprobado la presencia de oquedades, espacios vacíos que hayan podido generarse por el picudo, en los troncos. Se fijaron 48 horas para culminar esas comprobaciones, por lo que estarían finalizadas mañana.

Por esto, Soler advierte que estas medidas anunciadas por el alcalde «no son ningún compromiso estrella, es sencillamente la aplicación del protocolo del contrato de mantenimiento de zonas verdes». Además, añade, «estas medidas las van a llevar a cabo no como algo excepcional para poner a salvo a los ciudadanos con su buen hacer sino como algo que la empresa ya está cobrando y que forma parte del contrato. Una empresa que va a cobrar 113 millones de euros de los torrevejenses».

No obstante, no es la primera vez que se cae una palmera en la ciudad. A finales de julio el viento provocó la caída de un ejemplar ubicado en el Paseo Vista Alegre. La palmera cayó sobre la calzada de uno de los dos sentidos de la vía. Unos días después, el Ayuntamiento comunicó que se había procedido a cortar una palmera con riesgo de caída en este mismo emplazamiento.

Ante esta situación, desde el grupo municipal del PSOE reiteran que vienen denunciando desde hace tiempo el «deficiente» mantenimiento de zonas verdes, especialmente en las urbanizaciones, donde «nunca les tocaba» actuar. Soler ha recordado que, antes del nuevo contrato, el Ayuntamiento pagaba 260.000 euros mensuales por un servicio para el que «no existían partes de trabajo ni informes que justificaran lo que la empresa había llevado a cabo durante ese mes». Pese a ello, los pagos se aprobaron con normalidad.

Ya con el contrato actual en vigor, Soler reprocha que el Ayuntamiento difunda en redes sociales fotografías del «antes y después» de determinadas zonas: «ni se sonrojan poniendo fotos del antes y del después cuando resulta que la adjudicataria es la misma empresa que tenía las zonas verdes en estado lamentable (antes en UTE). Es decir, que reconocemos que estábamos pagando 260.000 euros al mes para que se incumpliese sistemáticamente la obligación de mantenimiento y ahora presumimos de que se cumpla con el mantenimiento, como si no fuese lo que debía haberse hecho antes también».

Solicitud de expediente y exigencia de responsabilidades

El grupo Socialista ha solicitado el expediente completo del contrato actualmente vigente para comprobar si se han presentado los informes exigidos y si se han realizado las verificaciones obligatorias. «Alguien tiene que asumirlas», ha dicho Soler en referencia a las responsabilidades que pudieran derivarse.

La portavoz admite que «lo más triste de esta historia es que cabe la posibilidad de que se pudiera haber evitado». En su intervención ha insistido en que la prevención debía haber sido prioritaria, especialmente en un municipio afectado desde hace años por la plaga del picudo rojo, tal y como ha reconocido la propia concejalía, y que comprobarán todos estos extremos con la mayor rigurosidad.

La edil ha concluido su comparecencia enfatizando que «los ciudadanos no podemos depender de la suerte, de si a la palmera que nos queda al lado le toca la poda pronto o no, o si se le ha suministrado el producto contra el picudo o le toca la semana que viene. Necesitamos garantías. Y vamos a trabajar para conseguirlas. Para que esto que no tenía que haber ocurrido no se repita».

Temas

Torrevieja