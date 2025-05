El Consorcio Vega Baja Sostenible no despeja dudas sobre la planta El ente celebra el Consejo de Participación Ciudadana sin aclarar la ubicación de la instalación de tratamiento de residuos

El Consorcio Vega Baja Sostenible se reunía al final de la pasada semana con el Consejo de Participación Ciudadana, el órgano consultivo conformado por ocho asociaciones ecologistas y ciudadanas de la Vega Baja. Hace un mes, estos colectivos solicitaron al consorcio que escuchen su voz para incorporar las propuestas e ideas en la toma de decisiones para la ubicación de Planta de Tratamiento Biológico-Mecánico.

Fuentes consultadas presentes en la reunión señalan que se han centrado en informar de la problemática en la Vega Baja de carecer de una planta de tratamiento. También se había comentado que hay una propuesta para que se ubique en unas parcelas que pertenecen al término municipal de Orihuela,junto a la CV-95. Sin embargo, no han despejado la duda de si será la definitiva o no, o cuales son los problemas. De hecho el pasado 4 de abril en el pleno del consorcio se iba a votar la ubicación definitiva, pero la decisión se quedó sobre la mesa, sin que trascendieran las razones. Los colectivos reprochan al consorcio que, aunque quedara fuera del orden del día, no se haya consultado al órgano de participación ciudadana.

No obstante, pese a que se contempla la celebración del Consejo de Participación Ciudadana al menos dos veces al año, en la celebrada el viernes se acordó convocar la próxima para junio.

Desde colectivos aseveran , que «desde el consejo se tiene claro y coincidimos todos que esto [la problemática de los residuos en la comarca] hay que afrontarlo y solucionarlo sí o sí». En este sentido, el presidente del Consorcio, Francisco Cano señalaba que «se trata de una instalación que nos permitirá cumplir con la legislación europea y dejar de depender de otros territorios para tratar las 200.000 toneladas que generamos anualmente».

Esta planta de tratamiento no solo supone una mejora ambiental y económica, sino que se fija en la legislación.

