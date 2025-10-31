Concluyen las obras de rehabilitación del Centro Ocupacional Oriol seis años después de la dana

LV / A. T. Viernes, 31 de octubre 2025, 18:22 Comenta Compartir

Seis años después de que las inundaciones de septiembre de 2019 en la Vega Baja arrasaran con las instalaciones del centro Ocupacional Oriol y el CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración Social) en El Palmeral de Orihuela, ya han concluido las obras. Esta mañana se han recepcionado las obras y los 38 usuarios, que se encontraban en un centro cívico de La Aparecida, regresarán «próximamente» al espacio del que se vieron obligados a salir por las inundaciones y que desde hace tiempo vienen reclamando regresar.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado en el acto de recepción de las obras que este proyecto fue una prioridad desde el inicio de la legislatura ya que «fue el primer proyecto en el que pusimos el ojo al llegar al Gobierno de Orihuela. Desde el principio entendimos que era prioritario y absolutamente necesario. Hoy vemos culminado un trabajo que devuelve a los usuarios a un espacio que les pertenece. Cumplimos una vez más con los compromisos que nos hemos marcado», ha señalado.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha expresado su satisfacción por la finalización de las obras y la casi inmediata reapertura del centro, un objetivo que calificó de «día grande» para Orihuela. «Ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Han sido años de obstáculos, de piedras en el camino y a pesar de la incredulidad de algunos hoy podemos decir que el Centro Oriol vuelve a ser una realidad gracias al trabajo y la perseverancia de este equipo de gobierno y al empeño personal del alcalde, que lo marcó como prioridad absoluta», ha explicado.

Rodríguez ha anunciado además que el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se celebrará una jornada de puertas abiertas para que toda la ciudadanía pueda conocer las nuevas instalaciones. «Queremos que Orihuela entera vea lo que se ha conseguido, unas instalaciones fabulosas que los usuarios sienten de nuevo como su casa», ha añadido.

No fue hasta septiembre del pasado año cuando se adjudicaran las obras. El anuncio se hizo con ocasión del quinto aniversario de las inundaciones. La empresa adjudicataria fue Urdecon y con un presupuesto que superaba los 1,3 millones de euros. Pese a que el plazo estipulado en el pliego era de 10 meses, la mercantil se postuló a la adjudicación con una reducción de los plazos de dos meses, por lo que se establecería en un tiempo final de 8 meses. Finalmente se ha concluido en 13 meses.

La concejal de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, resaltó en el acto de anuncio de la adjudicación la importancia de ese momento tras un largo proceso. «Hemos trabajado incansablemente durante un año para sacar adelante una licitación que, por diferentes motivos, ha sido compleja, pero que finalmente ha dado sus frutos». Por su parte, Matías Ruiz, concejal de Urbanismo, agradeció el esfuerzo de todos los sectores implicados, destacando el papel del supervisor del contrato, Esteban Cacho. «Una obra de esta magnitud no comienza de un día para otro, pero podemos afirmar que en un mes estará en pleno funcionamiento. Ya hemos comenzado con los trabajos previos como el montaje de grúas, acopio de materiales y vallado de la zona, entre otros», indicó Ruiz.

No obstante, queda pendiente y todo apunta según la información recabada por el ampa, que la tercera pata de este servicio de atención, la Residencia Oriol, llegará mucho más tarde al salir de este enclave en El Palmeral. El anterior gobierno de la Generalitat Valenciana compró el antiguo asilo para rehabilitarlo y destinarlo a la residencia. Según los plazos, y dado que no se han licitado las obras, no estará disponible este espacio hasta finales de 2028. Este retraso ha llevado al ampa a establecer una hoja de ruta de movilizaciones. El martes se concentraron junto al asilo y el próximo martes viajarán hasta Valencia para denunciar este retraso ante la conselleria de Servicios Sociales. Sobre la situación del asilo, el edil de Urbanismo, Matías Ruiz, ha informado esta mañana en el acto del centro ocupacional que en unos días va a estar la licencia. Además, ha añadido que la conselleria les ha comunicado que el expediente ya está en contratación. Esto significa, según ha aseverado, que la licitación «es inminente».

