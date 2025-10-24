El Ayuntamiento de Orihuela presenta alegaciones al quedar fuera de los fondos europeos

A. T. Viernes, 24 de octubre 2025, 18:50 Comenta Compartir

El pasado 1 de octubre, la Dirección General de Fondos Europeos de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Hacienda resolvió a la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de EELL en el marco del desarrollo urbano, para el periodo 2021-2027. En esta, Orihuela resultó en tercera posición de reserva. Se justificaba esta decisión por «puntuación insuficiente». Dentro del grupo de «grandes ciudades», Orihuela quedó fuera junto al Ayuntamiento de Alicante, Elche y Gandía. Sí entró Torrevieja concediéndole 8 millones de euros y Almoradí, dentro de las ciudades intermedias, seis millones.

Cinco días después, el Ayuntamiento de Orihuela, disconforme con esta valoración, presentó al Ministerio de Hacienda una solicitud para conocer la puntuación otorgada y la rúbrica de evaluación de los epígrafes. Además, instó a incluir los comentarios de los evaluadores, para de este modo argumentar y fundamentar las alegaciones que presentar. La semana pasada se presentó otro decreto de Alcaldía a las mismas instancias solicitando la evaluación de las propuestas de Orihuela y además una ampliación del plazo. Al día siguiente, el viernes, se recibe respuesta de la Dirección General donde se indica información sobre la evaluación cuantitativa y se notifica que se amplía el plazo hasta hoy para la presentación de alegaciones.

Con esta respuesta, los servicios del Ayuntamiento comienzan a reformular las alegaciones con nueva información. Con estas alegaciones, argumentadas en informes elaborados por técnicos del departamento de Proyectos Europeos, han tratado de revertir la decisión del ministerio ante el proyecto presentado: «Orihuela Centro Vivo: Cultura, Inclusión, Resiliencia y Sostenibilidad». Por un lado, esas alegaciones se centran en la falta de motivación ante la resolución que dejaba fuera a Orihuela ya que, defiende, no ha habido una explicación detallada de la puntuación y valoración obtenida con indicación de los criterios aplicados. Denuncian sobre esto que «solamente» se ha mostrado una evaluación cuantitativa pero no una cualitativa.

Atendiendo a esa valoración cuantitativa, el Ayuntamiento de Orihuela manifiesta su disconformidad con la puntuación otorgada en varios subcriterios. Consideran que no reflejan «adecuadamente» la calidad, coherencia e innovación del plan presentado. Entre los subcriterios que el consistorio denuncia que está infrapuntuado se encuentra el apartado de Innovación, el de Integración de los valores de la Nueva Bauhaus Europea, los Mecanismos de coordinación interdepartamental, la Coordinación con otras iniciativas de ámbito local o europeo, actuaciones en barrios desfavorecidos y capacidad financiera municipal. En cada uno de estos apartados, el Ayuntamiento argumenta que la puntuación es insuficiente, por lo que podría haber quedado por encima de la calificación de «reserva» y por tanto entrar en la selección.

Concluye las alegaciones solicitando que se reconsidere la evaluación del proyecto presentado. Piden que se atienda «la idoneidad, la madurez y plena coherencia» de su Plan de Actuación Integrado (PAI). Con esto señala que en caso de reconocerse la adecuación técnica, estratégica y transformadora del PAI de Orihuela, se proceda a su inclusión entre las entidades beneficiarias provisionales.

