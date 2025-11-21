El Ayuntamiento de Orihuela ofrece a Educación 46 parcelas municipales en la costa para construir el CEIP nº 20 Instan a la conselleria a que dé el siguiente paso y tramite su construcción sin demoras

El Ayuntamiento de Orihuela traslada a la Conselleria de Educación que dispone de más de 500.000 metros cuadrados de suelo dotacional exclusivamente en Orihuela Costa, distribuidos en 46 parcelas municipales. Es la propuesta que le ha hecho llegar a la conselleria para llevar a cabo la construcción del CEIP nº 20.

Este centro educativo se instaló el pasado marzo, íntegramente en barracones. En un primer momento estaba configurado como un aulario adscrito al CEIP Playas de Orihuela y el pasado 1 de julio el pleno del Consell aprobó el decreto mediante el cual se creaba el Colegio de Educación Infantil y Primaria número 20 de Orihuela. Fue el trámite administrativo mediante el cual este centro obtenía autonomía y funcionamiento como colegio propio e independiente. Desde la puesta en marcha y a día de hoy, las familias del alumnado y sindicatos vienen denunciado graves deficiencias en el centro educativo, además de falta de espacio pese a ser de reciente configuración.

Como reconocen desde el equipo de gobierno de Orihuela, unas instalaciones apropiadas son necesarias de forma urgente. Para avanzar en este proyecto, los concejales de Urbanismo, Matías Ruiz Peñalver, y de Educación, Vicente Pina, han mantenido en Alicante una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, el técnico de Infraestructuras de la Dirección Territorial, José David Gras, y el jefe del Servicio Educativo, Antonio Costa.

En ese encuentro, los ediles ofrecieron 46 parcelas para que los técnicos autonómicos valoren cuál es la más adecuada para la construcción del centro escolar. De esta manera, señalan en un comunicado, han «dejado claro que la costa dispone ya de suelo suficiente y preparado para iniciar la tramitación del CEIP nº 20 sin demoras». Con esto, el Ayuntamiento pone la pelota sobre el tejado de la conselleria y la hace responsable de todo retraso que pueda darse en la construcción del centro educativo. En este sentido, el concejal de Educación subraya que la costa no puede esperar más. «Hemos demostrado que el Ayuntamiento está preparado y que el suelo ya está. Ahora es el momento de que la conselleria dé el siguiente paso» añade.

La semana pasada, el STEPV denunciaba en un comunicado que centro ya se ha quedado pequeño y carece de espacio para abrir la tercera línea. Está prevista la instalación de más aulas prefabricadas en el patio, esto implicará una reducción del área disponible para el recreo y la actividad física. También alertó el sindicato de que el centro no cuenta con monitoras de comedor ni educadores, las ratios alcanzan los 25 alumnos y la mayoría del alumnado es extranjero, con grandes dificultades de comprensión lingüística.

El concejal de Urbanismo reitera que «la costa tiene más de medio millón de metros cuadrados municipales y listos para su uso dotacional. Hoy hemos ofrecido a la Conselleria todas las opciones sobre la mesa para elegir la mejor ubicación del CEIP Nº 20».

