El Ayuntamiento de Orihuela adjudica tras siete meses la redacción del proyecto de pasarela de la AP-7

Pasos lentos para la pasarela sobre la AP-7. Tras dos décadas de reclamaciones por la ciudadanía para que se pusiera en marcha esta infraestructura, en abril se dio el primer paso con la licitación de la redacción del proyecto. Siete meses después, esta semana, se ha adjudicado este contrato. El Ayuntamiento de Orihuela ha concluido que la empresa Anta Ingeniería Civil S.L.P. como la encargada de la redacción del proyecto de la pasarela ciclopeatonal sobre la autopista AP-7 (PK 765+550), que conectará el sector de Lomas de Cabo Roig con la calle Creus, en la carretera de San Miguel.

Esta adjudicación se ha concluido con un presupuesto de 72.600 euros (IVA incluido), 13.700 euros menos que el precio por el que se publicó la oferta y la licitación. Además, se ha cerrado con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de inicio, la mitad del tiempo estipulado como máximo en el proceso de licitación. Cuando la mercantil adjudicataria haya finalizado este cometido, el Ayuntamiento dará el paso siguiente, el definitivo: la licitación de la ejecución de las obras. Para eso se destinará unos 1,3 millones de euros.

La empresa adjudicataria, según comunican desde el Ayuntamiento, ofrecerá además una ampliación del equipo técnico, incorporando un ingeniero civil y un técnico universitario en Ciencias Ambientales, con el objetivo de garantizar una propuesta sólida desde el punto de vista estructural y medioambiental.

El concejal de Urbanismo, Matías, Ruiz, ha destacado que «con esta adjudicación damos un paso importante para avanzar hacia la conexión segura y sostenible entre zonas residenciales y la red viaria principal, favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista en Orihuela Costa».

El proyecto permitirá definir el diseño y la ejecución futura de una infraestructura clave para la movilidad sostenible en la costa oriolana, garantizando la seguridad de peatones y ciclistas que cruzan la autopista AP-7 y mejorando la conectividad entre urbanizaciones.

En cuanto a las características más concretas, la futura infraestructura tendrá en cuenta el uso mixto ciclo-peatonal, con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 m y para el carril bidireccional ciclista al menos 2,5 m de anchura. Además se diseñará un alumbrado con luminarias led para uso peatonal y ciclista sobre la calzada diseñada de la pasarela, acorde con el entorno urbano en el que se encuentra, realizando el estudio luminotécnico que asegure una iluminación adecuada.

Esta pasarela, cuya necesidad la han hecho evidente los diferentes colectivos de Orihuela Costa, y que conecta Lomas de Cabo Roig tenía en un principio un responsable para su ejecución. Recaía en el agente urbanizador la responsabilidad de establecer ese desdoblamiento pero nunca se materializó. Mientras tanto, y tras incorporarse en los presupuestos del año pasado y los de este año, el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa de construir la parte destinada exclusivamente a un espacio ciclo-peatonal.

