EL VOTO NUESTRO DE CADA DÍA Personas como el periodista Carlos Matallanas, tetrapléjico a causa de la enfermedad que padece, son un ejemplo a seguir Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 29 abril 2019, 21:37

Hola, no sé si usted conoce al periodista deportivo Carlos Matallanas, un tío valiente, de esos que te sirven de ejemplo en los días en los que te cuesta sonreír. Uno de esos tipos que todos deberíamos tener como amigos, porque su mano siempre estará tendida cuando lo necesites. Apasionado de la vida, del periodismo y del fútbol, a los 33 años su existencia se puso del revés: le diagnosticaron esa grave enfermedad neurodegenerativa llamada ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Hoy vive de milagro y sigue siendo un ejemplo de resistencia, de nobleza de espíritu y de humanidad que te logra dejar desarmado. Cuenta Matallanas que la última vez que votó se le «saltaron las lágrimas» de «emoción y pena». Y la razón no era otra que, en diciembre de 2015, él «daba por hecho que probablemente sería la última vez que lo haría». Empadronado en Cádiz, se encontraba durante ese mes en Madrid y, por eso, votó por correo. Recuerda que «en la oficina próxima a Legazpi, hice el trámite mientras a mi lado un chaval, con su 'skate' apoyado en el mostrador, hacía una foto a la papeleta antes de introducirla en el sobre y automáticamente la compartía por WhatsApp con una inconfundible cara de alegría e ilusión. Por la edad que aparentaba, serían sus segundas elecciones como mucho. Al salir y sentarme en el coche, me sobrevino la congoja». Escucharle hace que también me sobrevenga a mí.

Pasado algo de tiempo, cuenta, «los políticos y su falta de miras a largo plazo motivaron la repetición de los comicios. En el semestre que separó uno y otro domingo electoral, la enfermedad me puso contra las cuerdas». Tanto es así que, «en junio, me estaba literalmente ahogando». Pero hay que seguir, con valentía, así es que, pese a todo, «en la nebulosa y estado de embriaguez en que te sumerge la falta de oxígeno, yo, iluso, me creía capacitado para acudir al colegio y depositar mi voto». No pudo ser, ya que «aquel mismo 26-J me acabó recogiendo una UVI móvil en mi casa y me salvaron la vida en el hospital de Cádiz con una traqueostomía de urgencia».

Eso es, le salvaron la vida y se encontró con que «la siguiente ocasión donde estaba llamado a las urnas no llegó hasta el pasado diciembre [de 2018], en las elecciones andaluzas». Matallanas llevaba por entonces «más de dos años totalmente dependiente, encamado la mayor parte del día». Hizo «varias búsquedas para saber cómo podía ejercer mi derecho a pesar de mi estado». Pero no le fue posible porque no encontró «un portal con información clara, sencilla y oficial, y eso que yo, por profesión, estoy acostumbrado a buscar cualquier tipo de dato o texto». Con lo cual, «entre eso, la cantidad de confusión de distintos testimonios y que se me echó el tiempo encima, acabé, en contra de mi deseo, formando parte de la amplia abstención».

Y, entonces, se dijo que para las votaciones de este domingo no podía pasarle lo mismo, y cayó en la cuenta de que le había narrado «una fuente muy fiable que vio una vez cómo gente de la mesa electoral en un pueblo de la provincia se desplazó durante la misma jornada electoral hasta la casa de una anciana encamada para recoger su voto». Y también se enteró de que la manera de proceder en un caso como el suyo «se inicia acudiendo a la junta electoral de zona para exponer el caso. Así lo hicieron mis familiares, explicaron la posibilidad que nos contaron de la anciana, pero el juez, sorprendido, nos informó de que eso es totalmente irregular y que lo único que contempla la ley es que, mediante un poder notarial, alguien haga en mi nombre los trámites en Correos para enviar mi voto por correo». Y esta información, cree él con toda la razón, «es la que debería estar mucho más accesible en los canales oficiales y campañas de publicidad». Matallanas no piensa solo en él.

Enfermo de cojones como está, le siguen importando, y mucho, los demás. «Pensé que puede haber más gente impedida que no encuentre la manera de votar y que, si fuera todo más fácil, votaría seguro». Ah, y otra cosa: «También es clave tener personas cercanas que te ayuden: hemos tenido que comprar el documento oficial donde se debe escribir el certificado médico, coger cita con el médico, llevarle el documento para que lo rellene y firme, llamar a una notaría para cuadrar una fecha concreta para que el notario se desplace a mi domicilio y, como yo no puedo firmar el poder físicamente, han de estar presentes dos personas que me conozcan pero no sean familia, para evitar fraude y ampliar la garantía. Después de todo eso, se concede un poder puntual para estos comicios exclusivamente. Para los de mayo, tenemos que repetir todo el proceso desde el principio». Y, sí, es verdad: «Todo sería más fácil si estuviera previsto que un funcionario judicial se desplazara al domicilio e hiciera el trámite. Incluso la misma jornada electoral, llevando el voto hasta la urna».

Me emociona mucho escuchar a este compañero periodista, saber que votar le sigue «despertando las mismas sensaciones de responsabilidad social e ilusión personal que siempre. La misma emoción de día importante que cuando de niño los cuatro hermanos acompañábamos a la hora del aperitivo a mis padres al colegio Alcalde de Móstoles, cerca de Cuatro Vientos, o cuando me estrené en el instituto Gran Capitán, frente al Vicente Calderón». Ufff, se te eriza la piel. «Ahora», describe sin aspavientos, «votaré desde mi habitación con antelación, estando a dos calles de mi actual colegio electoral en El Puerto de Santa María. Lo único importante para mí es eso, que el 28 de abril de 2019 voto». Lo que yo quería decirle hoy a usted es que no deje de ir a votar.