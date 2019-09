Votad, votad, benditos Todos los apologetas de la abstención son votantes de PP, Ciudadanos y Vox, y todos y cada uno de ellos irán a votar al toque de corneta el día 10 JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 27 septiembre 2019, 22:58

Me han llamado la atención ciertas reacciones a mi artículo de la semana pasada. Parece que escuece que un simple juntaletras como un servidor inste a los ciudadanos a algo tan pérfido y «sectario» como votar. ¿Qué les parece? Acojonante, ¿no? Esto indica dos cosas: uno, que mi artículo denunciando una campaña orquestada para dirigir al común a la abstención era acertado; y dos, que tenemos reaccionarios a cascoporro. A 'los de siempre' eso de que la gente vote, gustarles, gustarles, nunca les ha gustado, la verdad. Y no iban a cambiar ahora, seamos realistas.

Un respeto. Creo que los ciudadanos de bien, los que no somos 'los de siempre', deberíamos tener un poco de consideración y recordar a todos aquellos que dieron su vida por la libertad y por que nosotros pudiéramos votar. Muchos de nuestros familiares y amigos, ya fallecidos, se revolverían en sus tumbas si vieran cómo muchos de nosotros nos quejamos de que «se vota mucho». Y digo yo, ¿desde cuándo es malo votar mucho? Bien es cierto que habría sido deseable un Gobierno estable, de cuatro años, pero 'estrellita de rock-Rivera' no quiso por su viaje a la derecha casposa, así que tenemos que volver a votar, ¿y? ¿Dónde está el problema? No hace mucho que en este país había una dictadura y aquí no votaba ni el Tato, y es por ello que los ciudadanos debemos sentirnos felices por vivir en una sociedad en la que se nos llama a las urnas. Poco, pero se nos llama. El voto es un derecho sagrado pero también una obligación del ciudadano de bien y debiera ser obligatorio. Luego, ¿dónde está el problema en invertir media hora en ir a votar en un domingo? Para mí no hay ninguno.

'Los de siempre'. No se habían ido, así que no han vuelto, estaban ahí, 'agazapaos'. Y están haciendo su jugada. Y por eso les jode tanto que alguien pida que se vote, porque fueron, son y serán alérgicos a la democracia. Una buena amiga mía hacía el otro día la siguiente reflexión en Facebook: «Preguntad a todos vuestros contactos que hacen apología de la abstención si votaron a PP, Cs y Vox». Y tenía toda la razón. Es más, yo iré más lejos, todos los apologetas de la abstención son votantes de esos tres partidos, y todos y cada uno de ellos irán a votar al toque de corneta el día 10, como que Dios es Cristo. Así que, amigos, votad. He visto memes, audios de radio y 'posts' muy graciosos sobre que se vota mucho. Sí. Muy graciosos todos. El humor es algo maravilloso y muy mediterráneo, pero, ojo, también es un arma muy potente. He visto por ejemplo esos memes sobre encuestas de Twitter en los que reconocemos que votamos más que follamos, ja, ja, ja, ¡qué gracioso! ¿Verdad? Yo soy el primero que se ríe, ocurrente, sí, divertido, también. Pero id a votar por Dios.

Laboratorio decimonónico. Y es que no nos podemos permitir que lo mismo que ocurre en Murcia, laboratorio de pruebas de la derecha trifachita, llegue a ocurrir en Madrid. Si gana el PP, bienvenido sea; que gana el PSOE, también; pero un gobierno donde los populares dependen de los fenicios y los neandertales es un desastre. Vean si no lo que pasa aquí, donde el partido ultramontano preside nada menos que la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea. Y con un agricultor al mando. ¿De verdad creen ustedes que podrá prosperar alguna comisión de investigación que depure responsabilidades por la tropelía urbanístico-agrícola con el Mar Menor? ¿Y los fenicios? Pues entre navajazo y navajazo entre ellos para quitarse el puesto unos a otros -«solo puede quedar uno»- y ahí los tienen, retirando los únicos apuntes que Miguel Sánchez logró colar en la pasada legislatura para conseguir luchar contra la corrupción y la red clientelar. ¿Se imaginan a estos en el Gobierno de la nación? Así que amigos, si queremos salir de esta precuela de la magnífica serie de HBO 'Years and years', que vivimos en esta bendita región, tenemos que espabilar. Los países con más tradición democrática, como Suiza por ejemplo, hacen que sus ciudadanos lo voten todo. Cuando hay elecciones, nuestros políticos aflojan la soga con la que los poderes económicos nos ahogan desde la crisis de 2010 y entran nuevos profesores o sanitarios, tan necesarios, o suben un poquico las pensiones, lo que marca el IPC, ninguna locura. Debería haber elecciones todos los años, coño. Así que repito lo mismo que la semana pasada: voten por favor, voten y sálvense, sálvennos.