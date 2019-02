¡VOLANDO VOY! De haberlo sabido, lo más normal es que el futbolista Emiliano Sala no hubiese tenido gana alguna de bromear sobre la posibilidad de que su avión cayese en pedazos sobre las aguas Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 4 febrero 2019, 22:53

Eso es, ¿no le ha pasado que a veces le da por pensar en su propia muerte, que no es desde luego un tema menor? ¿No se ha imaginado alguna vez, por ejemplo, que le anuncian en pleno vuelo que se prepare porque el avión se va a estrellar, que se acabó lo que se daba así en la tierra como en el cielo? Que se va a pegar una leche desnatada de las que hacen historia, que le quedan unos segundos para dejar de respirar y para despedirse con los ojos cerrados de la gente que ama.

¿No ha tenido ese sueño y, de inmediato, se le han puesto los genitales por sombrero y los ojos se le han salido de las órbitas, el corazón de león se le ha parado de cuajo y se ha maldecido por gilipollas y por no haberse quedado en casita en zapatillas y, ya de paso, por no haberse quedado también soltero o soltera y sin compromiso(s) a su debido tiempo? Y sucede también que, entonces, en pleno vuelo, todos los pasajeros se ponen a rezar en varios idiomas a la vez, a maldecir tanta triste suerte todos a una, a desear beberse en un segundo todo el mejor güisqui más caro disponible, y a mandar cada uno a freír espárragos a su dentista, a su notario y a su banco del carajo.

Usted y yo estamos ahí arriba, entre las nubes y rodeados de nuestros semejantes, prometiéndonoslas muy felices y a punto de coger el sueño o de ver una oportuna película de catástrofes aéreas y, sin más ni más, resulta que alguien ha decidido por nosotros dos que ya nos ha llegado la hora: se acabó. Y en nada se monta para 150 pasajeros, así más o menos contados a ojo, su fin del mundo particular, el Apocalipsis a plena luz del día y un cementerio cruel en pleno océano o en tierra firme quemada de pronto, pero, eso seguro, en nada parecido al que Paul Valéry describió en sus hermosos versos: suspendido y bellísimo entre la tierra y el mar.

Demasiados sueños rotos quedaran de este modo flotando en mitad del inofensivo cielo que, de pronto, se convierte en un incontrolable y voraz campo de batalla entre nubes. Qué desconsuelo morir así: en el vacío y sin para nada haberlo tenido previsto. Morir así: sin poder, al menos, dejar escritas unas últimas palabras para los tuyos, como sí pudo hacer, sumergido a bordo del submarino 'Kursk' en las oscuras e imprecisas profundidades del Barens en las que encontró la muerte, el oficial Dimitri Kolesnikov, de 27 años de edad, quien tras dejar narrado el horror que se había apoderado de 118 marinos, le dedicó estas palabras a su esposa: «Y cuando llegue el momento de morir, aunque aparto ese pensamiento, pido tener tiempo para susurrar solo una cosa: querida mía, te amo».

Qué momento tan misterioso el de la muerte, que además casi nunca es bienvenido. Yo pienso lo mismo que el artista chino Yan Pei Ming: «No tengo miedo de morir, tengo miedo de no vivir más». Supongo que esta misma reflexión la compartiría en vida el joven jugador de la Premier League Emiliano Sala, cuyo último vuelo en un avión privado le condujo directo a la muerte. Nada se sabe todavía hoy de su cadáver, tan solo que puede que dos cojines de asiento, hallados en una playa cerca de Surtainville, en Normandía, casi con toda seguridad provienen de la aeronave sin la menor buena suerte en la que viajaba el futbolista argentino, que ni pudo decidir su forma de morir, ni podía imaginarse que sería arrebatado tan pronto de este mundo.

De haberlo sabido, lo más normal es que no hubiese tenido gana alguna de bromear sobre la posibilidad de que su avión cayese en pedazos sobre las aguas, quedando él convertido en lo mismo: restos sin vida confundidos con la inmensidad del fondo marino. Tan feliz el infeliz, le envío desde las alturas a su gente unos mensajes de audio que, cuando los escuchas ahora, te cortan la respiración. Les decía: «Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos... Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo».