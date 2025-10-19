Tiempos extraños en la UMU

Compartir

La carrera al Rectorado de la Universidad de Murcia, cuya renovación se producirá en los primeros meses del año próximo, coge velocidad de crucero. Los movimientos de los posibles candidatos y candidatas para relevar a José Luján en La Convalecencia adquieren mayor intensidad conforme se acercan las fechas del proceso electoral, pero sin duda se han disparado tras hacerse público el fichaje del actual rector por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), entidad a la que se incorporará como secretario general una vez agote su mandato al frente de la UMU. En términos cinegéticos, es como si la salida 'en diferido' de Luján hubiera levantado la veda a los aspirantes, que han comenzado abiertamente a buscar adhesiones y a posicionarse. Incluso en el seno del propio equipo rectoral se han desenfundado las espadas y empiezan a registrarse desavenencias y choques presuntamente atribuibles a intereses personales ligados a los comicios que se avecinan. Y, según coinciden distintas voces de la comunidad universitaria, las nuevas circunstancias de la interinidad de Luján –'número dos' de la patronal en la 'reserva'– no ayudan precisamente a contener las legítimas, pero a la vez desestabilizadoras, maniobras de las posibles 'herederas'. Conviene recordar que hasta tres vicerrectoras actuales –Alicia Rubio, María Senena Corbalán y Alfonsa García Ayala– pretenden postularse para hacer historia y convertirse en la primera mujer rectora desde el nacimiento de la UMU en 1915.

La Universidad de Murcia se asemeja mucho estos días a un hervidero donde se respira un clima enrarecido derivado del sorprendente anuncio de Croem el mismo día del acto de apertura del curso universitario, una controvertida decisión que solo se explica por la urgencia del presidente de los empresarios, Miguel López Abad, de mitigar las presiones internas en su organización para ocupar el vacío existente desde la marcha/despido de Ramón Avilés a principios del pasado julio. A tenor de la polémica suscitada, ni Luján ni el máximo responsable de Croem calcularon bien la onda expansiva de un anuncio del todo inesperado –sobre todo en la clase política y la Universidad– y, al mismo tiempo, muy acertado en el fondo, pues la valía e idoneidad del todavía rector para el puesto de secretario general están fuera de duda: seguramente reúna todos los requisitos profesionales para liderar el día a día de una patronal con numerosos retos por delante con las administraciones públicas y las organizaciones sindicales.

Tras destacar como catedrático de Derecho del Trabajo, José Luján Alcaraz fue designado en 2008 miembro del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, y en 2014, a propuesta de los agentes sociales, asumió la presidencia del CES al ser considerado un gran defensor del consenso y el diálogo, además de atesorar conocimientos jurídicos a la altura de la importancia de este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en materia socioeconómica y laboral. Fue sin duda un digno sucesor de Antonio Reverte, el respetado profesor emérito de la UMU que dirigió el Consejo de forma magistral desde su creación en 1993.

En la Universidad de Murcia, Luján dejará un notable legado. El balance de sus dos mandatos –que suman ocho años– incluye logros tan relevantes –algunos con la UPCT de aliada– como que la fórmula por la que se articula el Plan de Financiación plurianual esté incluida en la nueva ley regional de Universidades y que en ese método quede establecido que el capítulo 1, el que corresponde a los gastos de personal, esté siempre cubierto por la Administración autonómica. También durante su etapa, la UMU ha sido pionera en la Región en materia de sostenibilidad, con proyectos como 'ODsesiones' en diversas áreas académicas, y se ha situado en un buen posicionamiento en el ámbito de la investigación, liderando 36 proyectos en Horizonte Europa entre 2021 y 2023. Asimismo se ha remodelado el Paraninfo de La Merced –recientemente inaugurado– y está a punto de conseguir el objetivo que se marcó al inicio de su andadura de aprobar nuevos Estatutos con el fin de adaptarlos a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aún no han recibido luz verde, pero los servicios jurídicos ultiman su informe definitivo y se harán realidad probablemente antes de final de año.

Entre sus logros se cuentan igualmente el impulso dado al Campus de la Salud, en El Palmar, y la gestión de la mayor crisis sanitaria del último siglo en España, la pandemia de covid, que obligó a desplegar un dispositivo de teletrabajo sin precedentes destinado al profesorado y de clases y exámenes 'online' para los alumnos. Sin olvidar la adaptación forzosa al 'modelo covid' en las pruebas de selectividad, otra reválida para un sistema universitario ya de por sí desgastado.

Con esta sólida hoja de servicios, resulta aún más incomprensible que José Luján no haya sido capaz de convencer a López Abad de que lo adecuado hubiese sido hacer un alarde de discreción y mantener en secreto su futura incorporación a la Croem. Por más que se afanen ambos en vestir de normalidad un hecho insólito en la historia, la UMU no se merecía asistir a un terremoto institucional de tal calibre, ni acoger durante medio año a un rector vigilado con lupa por quienes, con argumentos o sin ellos, ponen en entredicho su independencia. Un 'pato cojo' de libro que no ha sabido medir los tiempos ni las formas.