No hay paz para las pensiones.

Compartir

El actual sistema español de pensiones, tan discutido en los últimos días por la Unión Europea y la OCDE, se inspira en el creado por Otto von Bismarck en 1881en la Alemania del káiser Guillermo. El canciller prusiano está considerado el padre de lo que hoy entendemos como Seguridad Social, cuyo principal objetivo fue promover el bienestar de los trabajadores y evitar un levantamiento social en aquel periodo de finales del siglo XIX. La fórmula introducida por Von Bismarck consistía en un método contributivo de reparto, es decir, en el mismo existía una relación directa entre las contribuciones de los trabajadores y las pensiones que percibían cuando estos se retiraban. Además, al ser de reparto, con los impuestos en curso de los obreros activos se pagaban las prestaciones de los jubilados de entonces. Aparte de al español, el procedimiento bisckmarckiano sirvió de base a otros países del sur y el centro de Europa, como Italia, Portugal, Francia, Suiza y Polonia, en los que se mantiene hasta el día de hoy. Por tanto, parece sensato afirmar que, sin ser perfecto, se trata del mejor sistema público de pensiones conocido hasta ahora, sometido, eso sí, a diversas reformas de distinto calado obligadas para garantizar su viabilidad.

Sin embargo, las modificaciones realizadas por los gobiernos de Pedro Sánchez no terminan de convencer a organismos e instituciones internacionales como la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que han puesto la lupa sobre el sistema de pensiones español sembrando aún más dudas e incertidumbres de las ya asumidas por buena parte de los trabajadores más jóvenes, a quienes preocupa sobremanera qué será de ellos en la edad de jubilación.

Mientras Bruselas recomienda contratar planes privados porque «las prestaciones públicas del futuro pueden ser muy muy bajas» -comisaria Maria Luis Alburquerque 'dixit'-, desde la OCDE instan a acometer una reforma en profundidad como condición necesaria para asegurar las pensiones. Y es que la alta esperanza de vida -situada ya en 84,01 años (83,39 en la Región de Murcia )-, junto con la importante caída que están experimentando las tasas de fertilidad, ha impulsado en nuestro país un avance del envejecimiento de la población más rápido que en la mayoría de los demás Estados de nuestro entorno, lo que implica un cambio demográfico que, advierte la OCDE, reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del PIB potencial, afectará a los servicios públicos y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, en particular a través del sistema de pensiones y la atención sanitaria. «La brecha entre el gasto y los ingresos en pensiones va a ampliarse durante las próximas décadas», apunta sin rodeos este organismo, que propone aplicar «ajustes» ligados al aumento de la esperanza de vida y que se amplíe el período de referencia para el cómputo de cálculo de la pensión, o lo que es lo mismo, los años necesarios para estimar la prestación final.

Llegados a este punto, conviene recordar los requisitos que, según el Fondo Monetario Internacional, ha de cumplir un sistema de pensiones para ser sostenible. Lo es si bajo las actuales políticas, proyecciones demográficas y un escenario macroeconómico conservador, permite financiar en las próximas décadas el gasto en pensiones sin tensionar las cuentas públicas ni, por tanto, deteriorar la estabilidad macroeconómica. Desde luego que España se aleja, y mucho, de este escenario ideal. En el horizonte de 2050, dentro de solo 25 años, nuestro país triplicará su ritmo de envejecimiento y tendrá nada menos que 74 jubilados por cada 100 potenciales trabajadores. Dicho de otra forma, tan solo cuatro potenciales trabajadores por cada tres jubilados, alerta la OCDE. Esta situación nos abocará, nos guste o no, a nuevos y mayores retrasos en la edad de jubilación, que, con datos del pasado mes de octubre, se sitúa de media en 65,3 años, gracias en buena parte a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación. Desde 2019, se ha conseguido subir la edad de retiro en casi un año. Pero, a pesar de ello, la OCDE advierte de que este aumento es claramente insuficiente.

La manera de abordar el problema varía por países. Algunos de nuestro entorno han recalibrado la edad de jubilación a la esperanza de vida de forma automática. En cuatro de ellos (Dinamarca, Estonia, Grecia e Italia), la traslación del aumento es completa -es decir, por cada año que aumenta la esperanza de vida, la edad de jubilación se retrasa en la misma cuantía-, y en otros tres (Finlandia, Países Bajos y Portugal) está atenuada -por cada año que aumenta la esperanza de vida, la edad de jubilación se retrasa ocho meses-. La incógnita que acecha a todos ellos no es tanto la edad de jubilación como la cantidad de dinero mensual que les quedará a los contribuidores el día de mañana.

En España, los trabajadores jóvenes en general se enfrentan a salarios de bajo poder adquisitivo, a precios de la vivienda y al alquiler por las nubes y, para colmo, a la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo podrán jubilarse. Una sociedad con un horizonte tan precario para las nuevas generaciones difícilmente puede avanzar.

No hay paz para las pensiones.

Temas

Pensiones