Historia triste de un expresidente

Dos siglos después de que Napoleón Bonaparte fuera desterrado por los británicos a la remota isla de Santa Elena tras su derrota final en Waterloo (1815), los franceses han vuelto a ser testigos esta misma semana de uno de los episodios más aciagos de la historia de su país con el ingreso en prisión, por primera vez, de un expresidente de la República, por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi. La imagen de Nicolas Sarkozy de la mano de su esposa, la cantante Carla Bruni, mientras se dirigía al coche que le iba a trasladar a la cárcel parisina de la Santé, perfectamente integrada en una puesta en escena casi de película, no se asemeja en nada a la que protagonizó el entonces emperador galo antes de embarcarse a bordo del navío 'Northumberland' rumbo al exilio, aunque sí se pueden encontrar ciertos paralelismos entre ambos episodios al poner el foco en la decadencia política que entrañan. Tan humillante resultó para gran parte del pueblo francés el fracaso de Napoleón, y la posterior restauración de la monarquía, como bochornoso debería ser para los actuales demócratas de aquel país el encarcelamiento de todo un ex jefe de Estado, que tristemente será recordado en el futuro por actuar como un delincuente y no por sus aciertos y errores en los cinco años (2007-2012) que ocupó el Elíseo.

Los analistas internacionales que se han asomado estos últimos días a la prensa coinciden en que el deshonroso destino de Sarkozy constituye un síntoma más de los desconcertantes tiempos que atraviesa Francia -del hundimiento de la 'grandeur', que han llegado a publicar algunos periódicos-, inmersa en una profunda crisis política que agrava la delicada situación económica del país, aquejado de un déficit público crónico que se suma a un débil crecimiento económico que no basta para financiar el sistema de protección social de una de las naciones fundadoras de la actual Unión Europea. El presidente Macron no levanta cabeza y por si le faltaba algo, el increíble robo de las joyas del Louvre -valoradas en 88 millones de euros- por un inexplicable fallo de seguridad no ha hecho más que acrecentar la debilidad de una República que proyecta una imagen decadente al mundo. «El robo es una herida inmensa, hemos fracasado», admitió en público la presidenta del museo, Laurence des Cars. Una confesión que, para los críticos, define a la perfección el diagnóstico general de la era Macron.

Aquí en España, al menos hasta ahora, nos hemos librado de tener que presenciar la entrada de un exjefe del Ejecutivo a la cárcel tras ser condenado por la Justicia. Y en la Región de Murcia tampoco nos hemos visto aún en ese trance, si bien es cierto que terminaremos contemplándolo en caso de que el Supremo confirme la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida por Pedro Antonio Sánchez. El tribunal impuso al exjefe del Gobierno autonómico, del Partido Popular, una pena de tres años de prisión y más de 17 de inhabilitación para cargo público, como autor de dos delitos de prevaricación en concurso con uno de falsedad cometidos en el proceso de adjudicación y construcción del teatro auditorio de Puerto Lumbreras, cuando él era alcalde de esa localidad. Por tanto, no es descartable que en los próximos meses veamos pasar por la trena a quien ocupó el palacio de San Esteban desde el 3 de julio de 2015 hasta su dimisión el 4 de abril de 2017. El TS tiene la última palabra en cualquier caso.

También esta semana que hoy acaba hemos visto a otro expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, declarar en calidad de testigo en el juicio de 'Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística, en el que su exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá se enfrenta a una petición de tres años y ocho meses de prisión. Quien fuera durante 16 años jefe del Ejecutivo murciano, que se libró del banquillo después de que dos jueces lo llegaran a tener enfilado durante un tiempo, dejó en su comparecencia ante el tribunal varias 'perlas' que, cuando menos, causan perplejidad escuchadas por boca de quien lo fue todo en el PP y se erigió en el político más poderoso que jamás haya tenido la Región en su historia democrática. Cuesta creer que Valcárcel se enterara por primera vez del proyecto para construir un macrorresidencial junto al Mar Menor en Lo Poyo el día que recibió la invitación de Hansa para asistir a la presentación en sociedad del mismo en un hotel de La Manga, como aseguró el pasado lunes en sede judicial. Al igual que sorprende escucharle desvincularse por completo del empresario impulsor del 'resort', Rafael Galea, a pesar de que estuvo invitado a la boda de la hija de Valcárcel, a la que hizo un regalo de 2.000 euros en metálico, según manifestó ella misma durante la instrucción de la causa.

Sin embargo, pesa sobre Valcárcel otro importante caso judicial que le podría situar al borde del mismo precipicio al que se resiste a caer su 'delfín' político PAS. Y es que el fiscal le reclama hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos en la gestión de la desaladora de Escombreras. Habrá que esperar hasta septiembre de 2027, a dos años vista, para que el exdirigente popular rinda cuentas ante la Justicia.

Napoleón, Sarkozy, P. A. Sánchez y Valcárcel. Cuatro perfiles atípicos y diametralmente distintos unidos ante el hilo conductor de la historia y frente al espejo de la corrupción que lo pudre todo.