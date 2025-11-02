Quién se acuerda de Lucía

Compartir

Hace solo un mes se cumplió el primer aniversario de la muerte de una de las personas más apasionadas y alegres que jamás he conocido. Era un excelente médico y un enamorado de su profesión, hasta el punto de convertirla en una forma de vida que defendía con uñas y dientes, pero sobre todo mediante un discurso bien armado y basado en la ciencia. El doctor Juan Madrid era mi amigo y creo que él me tenía la misma consideración.

Yo lo admiraba, no solo por su tenaz cruzada a favor de los buenos hábitos y la alimentación sana -bandera que enarboló ya en los años 90 del siglo pasado cuando parecía que predicaba en el desierto-, sino también por su carácter afable, campechano y sutilmente pícaro, además de su don a la hora de comunicar y divulgar. A pesar de hacer deporte a diario, llevar una dieta mediterránea estricta y evitar en lo posible tomar disgustos -«no me estreses», solía bromear-, el cáncer se cruzó en su camino de forma repentina y fulminante a sus 70 años, sin darnos tiempo a despedirnos.

Es extraño el día que no me acuerde de él, de sus consejos, de su inteligencia, de sus acertados análisis sobre la actualidad informativa, de su predisposición a colaborar en todo aquello que se le propusiera. Era un tipo culto, leído, viajado y devorador de periódicos; capaz de mantener desde una conversación sobre economía a una de historia contemporánea, pasando por otra de tenis -su pasión durante mucho tiempo- o de nutrición y diabetes, sus especialidades. Y se expresaba con tal sencillez que sus palabras calaban tanto en eruditos como en profanos, apoyándose a menudo en ejemplos didácticos y metáforas ingeniosas.

Me he permitido, estimado lector, dedicar estas palabras de halago a Juan Madrid porque esta semana me ha venido a la mente una frase suya pronunciada en el transcurso de una conversación que tuvimos sobre la obesidad infantil en España y en concreto en nuestra comunidad autónoma. «No paran de publicarse estudios e informes sobre la elevada incidencia de esta lacra.

El Ministerio y la Consejería llevan años recopilando cifras y más cifras. Pero no se adoptan medidas contundentes para frenar esta epidemia. No se termina de pasar a la acción», comentaba indignado. Cierto es que, a fuerza de lanzar mensajes de alarma acerca de las consecuencias del sobrepeso para la salud, en los últimos tiempos se ha avanzado en la protección de los hábitos alimenticios de los menores, aunque seguramente quede mucho camino por recorrer en prevención y legislación.

Esta misma sensación que inquietaba a Juan, me asaltó el pasado miércoles al ver las conclusiones del estudio dado a conocer por la Fundación Mapfre y Siena Educación sobre el bienestar emocional en las aulas. Según este trabajo de investigación, los profesores alertan de que las redes sociales dañan la salud mental de los estudiantes y les achacan el aumento de la ansiedad, la baja autoestima y los brotes de violencia y acoso.

Cada vez disponemos de más datos que evidencian un problema extendido entre los menores de edad, pero los remedios que se intentan poner -marcha atrás en el uso de pantallas en la escuela, por citar un ejemplo- se antojan insuficientes si las autoridades no son capaces de abordar el fenómeno en toda su dimensión y promueven normativas claras y contundentes que permitan limitar el acceso a los dispositivos móviles y a las plataformas de vídeos y mensajería.

El citado estudio concluye además que los contenidos que distorsionan la imagen personal y refuerzan las dinámicas de exclusión son los más perjudiciales para los chavales. Terreno abonado, sin duda, para la práctica del 'bullying', causante directo de que la adolescente sevillana Sandra Peña se haya quitado la vida a los 14 años tras sentirse acorralada por los insultos y los ataques de algunos de sus compañeros de clase, pequeños monstruos que, en el fondo, también son víctimas de una sociedad insensible a los riesgos de premiar la perfección y el postureo, y ocultar con filtros la cruda realidad.

Este último suicidio que ha conmocionado a todo el país se produjo en la capital andaluza, pero podía haber ocurrido en cualquier otra ciudad o pueblo de España, empezando por la Región. No en vano, aunque el paso del tiempo haya relegado el caso al olvido, Murcia fue noticia nacional en 2017 por una tragedia muy similar a la de Sandra.

El 10 de enero de aquel invierno, Lucía, una niña de 13 años vecina de la pedanía de Aljucer, se ahorcó en su habitación tras sufrir acoso escolar. «Mi vida es una montaña rusa. Nunca sé cómo va a ir. En el instituto Ingeniero de la Cierva no tenía a nadie. Solo me hablaban para insultarme. Empecé a odiarme a mí misma», confesó en una carta que aún pone los pelos de punta y que dejó escrita pocos días antes de su terrible final.

Según relató entonces su familia, tenía pánico a salir de casa ante la posibilidad de encontrarse con los compañeros que la hostigaban en clase. Lucía era una chica normal, amante de la cultura manga y de mayor quería ser 'youtuber' y trabajar en algo relacionado con las redes sociales, un sueño que anhelan hoy día millones de chiquillos, absorbidos por las tecnologías digitales y sus endiablados encantos. Lo preocupante es que muchos padres alimentan esta aspiración sin medir las posibles consecuencias. Juegan con fuego.