¿Por qué un 20% de los jóvenes cree que la dictadura fue mejor que la democracia y qué puede hacer la política para cambiarlo? ... No lo sé. A mí sólo se me ocurre contarles una historia con mucha historia...

En la granja, mucho antes de que Orwell nos describiera la gran rebelión que en ella se produjo, incluso mucho antes de que el hombre se hubiera adjudicado el derecho a explotar a los animales que allí vivían, nacieron dos cachorros de una hermosa perra canela (roja, la llamaban): 'Fliper González' y 'Nicol Redondo'.

Por aquel entonces, sufrían los animales el gobierno despótico del gran lobo, sus afiliados dientes eran su gran argumento.

Los cachorros jamás entendieron por qué se les obligaba a aullar, cuando realmente lo que les gustaba era ladrar. Les parecía triste el gran silencio de la granja, porque los cerdos, los caballos y las gallinas eran incapaces de aullar y no les estaba permitido emitir otro sonido –era patético ver cómo algunos lo intentaban para poder medrar–.

Se rebelaron contra aquel estruendoso silencio y por ello fueron varias veces castigados. A 'Nicol' le gustaba convivir con los animales productores, les explicaba a los caballos, a las gallinas y al buey que era inicuo que su esfuerzo y su dolor fueran tan injustamente repartidos. Que la gran gallina-aulladora o el zorro-espía no tenían más derecho que ellos al trigo o a los huevos que tanto esfuerzo les costaban.

'Fliper' trataba de convencer a los conejos, los cerdos y a otros animales que la comida que les daban era un engaño, que al final eran ellos los que terminaban en el plato.

Parecía que la luz y el sonido plural nunca llegarían, sin embargo, aquellos cachorros de la perra canela siguieron luchando, su gran enemigo era el miedo de los animales, porque el miedo es la razón de la prepotencia.

Un día, sin embargo, el gran lobo murió. Después de las fastuosas exequias, sin saber por qué, quizá por la tensión, a un pato se le escapó un graznido, todos le miraron, el cerdo gruñó, el gato maulló asustado de su propio valor... los dos cachorros ladraron con fuerza mientras un arcoíris de sonidos se extendía por toda la granja. La democracia había llegado. En las elecciones que siguieron 'Fliper' fue elegido con abrumadora mayoría como conductor de un proyecto de alegría. Había mucho que hacer, la granja había estado maniatada en el silencio durante mucho tiempo, demasiado tiempo. 'Nicol' siguió mientras defendiendo a los animales productores. Entendía el esfuerzo que estaba haciendo su hermano, pero no compartía los límites de la gran palabra 'pragmatismo'. Hijos ambos de 'Canela' –la roja–, sus objetivos no eran los mismos. Fueron muchas las ocasiones en las que 'Nicol' criticó con dureza y luchó por modificar aquellos límites. 'Fliper' no entendía cómo podía discutirse la 'gran palabra'. En muchas ocasiones negó lo que 'Nicol' entendía como derechos irrenunciables de los animales trabajadores.

Al cabo de un tiempo, los animales prefirieron elegir otro animal para que les guiara. Resultó ser un hijo de aquel lobo que durante mucho tiempo había gobernado a dentelladas. 'Nicol' siguió trabajando en defensa del buey, del caballo, de la vaca... Discutió y llegó a acuerdos con el lobezno que les beneficiaban. Sabía perfectamente quién era este, que en su interior luchaba y en no pocas ocasiones vencía la sangre del gran lobo; que era factible que un día terminara por prevalecer la razón de su afiliada dentadura. Pero su papel era trabajar para que así no fuera, negociado y firmado en beneficio de los animales productores. Siendo también generoso con aquella parte del lobezno que entendía la granja con todos sus sonidos.

Su hermano 'Fliper', una parte de él al menos, era incapaz de comprenderlo, desconocía o pretendía desconocer el papel del otro. Prefería a veces lamerse las heridas –muchas, es cierto, causadas injustamente– y criticar lo que hacían otros en lugar de luchar por su proyecto de granja que, 'Nicol' sabía, era más justo y solidario.

Con el paso del tiempo, un nieto de la roja, un tal 'Perro Sanxe', consiguió juntar a todos los descendientes de la preciosa perra canela. Lamentablemente, 'Fliper' nunca entendió a 'Sanxe', quizás porque se le olvido vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría. No obstante, el 'Perro Sanxe' recogió las hermosísimas ideas del legado de 'Nicol', las grandes conquistas de 'Fliper' (demostrando que eran compatibles) y muchas cosas que se le ocurrieron a él y al resto de los descendientes de la roja. Su filosofía se fundamentaba en una consigna muy clara: debemos llegar todos, si queremos llegar. La imagen que mejor representa su idea de país era la de un largo tren, en el que se podía viajar en primera o tercera, dependiendo del esfuerzo y capacidad de cada uno, pero sin dejar a nadie en apeaderos sin retorno. Yendo a la misma velocidad y dirección, cualquiera podía esforzarse por intentar cambiar de vagón. ¡Guau, guau...!