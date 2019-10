El último rosco

Con la A, la heroína del siglo XXI: apuestas. Con la B, en portugués, «impertinente, bocachancla»: Bolsonaro. Con la C, tercera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo volver: Cantó. Con la D, resumen de las políticas climáticas de la Unión Europea: despropósito. Con la E, apellido del protagonista de la versión española de 'Cariño, he agrandado al niño': Errejón. Con la F, se dice de la red social que te conoce mejor que tu madre: Facebook. Con la G, por aquello que te toman cada vez que vas a votar: gilipollas. Con la H, lo que sin duda sobra en esta campaña electoral: huevos. Con la I, se dice del que no se va ni con agua caliente: Iglesias. Con la J, cuerdo peligroso: Joker. Con la K, lo único que de verdad nos separa de Siria: kilómetros. Con la L, mitin político de cualquier color: liturgia. Con la M, apellido de quien este año tampoco ganará el Nobel de literatura: Murakami. Con la N, mes de la desilusión: noviembre. Contiene la Ñ, palabra de moda en los eslóganes electorales: España. Con la O, aquello que por culpa del cambio climático no termina de llegar: otoño. Con la P, apellido del escritor que hace 170 años se enfrentó con su obra muriéndose: Poe. Con la Q, nombre de pila del hartazgo: Quim. Con la R, lo único que al final termina por salvarnos: risa. Con la S, pecado capital de la política internacional: soberbia. Con la T, lo que nos espera a los españoles hasta el 10 de noviembre: turra. Con la U, vencer sigue sin ser lo mismo que convencer: Unamuno. Con la V, partido de extremo terror: Vox. Contiene la W, apellido del único cristiano que sigue votando a UPyD: Brown. Contiene la X, en España, hacer justicia desde abajo: exhumar. Con la Y, en latín 'el que paraliza': Yusty. Contiene la Z, partidos que pactan para formar gobierno en nuestro país: Pasapalabra.