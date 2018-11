La última idiotez Permitir que un alumno con una asignatura suspensa apruebe Bachillerato es una barbaridad en sí misma JERÓNIMO TRISTANTE ESCRITOR Viernes, 16 noviembre 2018, 23:23

Pues hay que decirlo alto y claro: es una idiotez. Permitir que un alumno con una asignatura suspensa apruebe Bachillerato es una barbaridad en sí misma y yo declaro aquí que el que propone una medida de estas características no tiene dos dedos de frente y no tiene ni puta idea de cómo funciona este tinglado que es la Educación. Tengo amigos inspectores y sé que el colectivo está integrado por gente muy competente que está superando una oposición compleja y que lleva a cabo un trabajo que no es fácil, pero la propuesta de una asociación de inspectores de Educación (Adide) me parece una cagada sensacional. Sé que la intención no es mala, dar salida a alumnos que, con una sola asignatura suspensa en 2º de Bachillerato pueden quedar anclados y se les quiere dar solución, pero conociendo la mentalidad de un joven de esa edad, dicha medida solo provocará que los chavales/as abandonen ya de inicio una asignatura. Así será y punto.

Las buenas intenciones. Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, y es verdad. La LOGSE era una ley plagada de ellas, preciosa, buenista y quizá demasiado adelantada para una sociedad cateta, inculta y con baja formación. Podemos decir que se adelantó a su tiempo y que estuvo infradotada de medios y los docentes sabemos que incluyó algunas cosas que han funcionado bien y que hoy día hemos aprendido a llevar a cabo, pero el global de la ley fue, a todas luces, malo. Porque hay ocasiones en que una medida, a priori progresista y que debe favorecer a los más débiles, acaba perjudicando precisamente a los más desfavorecidos. Y la LOGSE está plagada de ejemplos. Les voy a poner uno: la optatividad a temprana edad. ¿Es buena la optatividad? Coño, claro. Pero... ¿y si la coloco cuando los chavales tienen, digamos, doce años? ¿Qué provoca? Yo se lo digo. Los docentes fuimos comprobando horrorizados que se producía una segregación. ¿Por qué? Porque aquellos alumnos -son niños, no lo olviden- de baja extracción social que elegían solos se tiraban a por las materias más fáciles. Mientras que aquellos chicos y chicas que tenían la suerte de pertenecer a familias donde sus padres estaban implicados en su formación: profesionales liberales, universitarios, funcionarios o profesores, elegían las materias de más esfuerzo. Consecuencia, se generaban grupos muy muy buenos, y otros donde se arracimaban los alumnos más flojos. Este es un ejemplo de que una medida que en principio es progresista, terminaba provocando un determinismo social que, curiosamente, contradecía totalmente el propósito de aquella ley. Veíamos, con pena, que el sistema de la ley del 70, donde no existía esa optatividad a una edad demasiado temprana, no provocaba esos desequilibrios.

Y vino Sauron. Curiosamente Aznar no tocó mucho la LOGSE, luego vino ZP y finalmente apareció 'el señor del mal' de la enseñanza pública española, Wert. Rajoy y su partido mostraron sus verdaderas intenciones alumbrando la LOMCE, el ataque más brutal y despiadado a algo que no les gusta nada a los peperos: la enseñanza pública. Ni qué decir tiene que esta ley, diseñada para hundir la pública y favorecer la privada-concertada está muerta, a Dios Gracias. Fue reprobada en sede parlamentaria y el Gobierno de Rajoy es historia. Y ahora nos enfrentamos al nuevo reto. El PSOE tiene una oportunidad histórica de arreglar esto y ¿qué hace? Volver a las gilipolleces de antaño. Este partido de izquierda tiene la responsabilidad de devolver a la enseñanza pública la importancia que tiene, ha de ser responsable, serio, entenderse con Podemos, con Cs e incluso con el PP. Hay que diseñar una ley seria, moderna y ¡realista!

Vuelve el chapuzas. Y es que he leído por ahí que están asesorándose otra vez con el tipo que lleva en su conciencia haber jodido la enseñanza en España, Marchesi, el tipo que ideó la LOGSE. ¿No hay otro? ¿Se imaginan que un equipo de fútbol consultara cómo organizar el club con el entrenador que lo descendió a Tercera? ¿No ,verdad? Y por eso surgen estas barbaridades. Vuelven a escuchar a pedagogos de salón que no han estado en su puta vida frente a 35 adolescentes, a sexta hora, a 30 grados y teniendo que enseñar Física y Química. Nunca. No hay nada más peligroso que un tío detrás de una mesa de despacho sin nada que hacer y justificando un sueldazo. Quien sabe de cómo se enseña Sociales, es la profesora de Sociales. Si este fuese un país serio, Marchesi iría con la cabeza gacha pidiendo perdón por las esquinas. Y ahí está, dispuesto a liarla de nuevo. Señores del PSOE, piénsenlo, tengamos sentido común. Sentido común. Estamos a tiempo.