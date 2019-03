Trolas José Gabriel Ruiz se va porque Garre no accedió a ir de cabeza de lista al Congreso y le tocaba a él hacerlo, tenía que asumir el riesgo de un mal resultado y demostrar su tirón electoral, que es ninguno JERÓNIMO TRISTANTE Miércoles, 13 marzo 2019, 11:04

El mundo de la trola en política es infinito. Estos tíos no dicen una verdad ni aunque se equivoquen. La última prueba, las 'primarias' de Cs. Este tipo de 'primarias' me recuerdan a mi niñez. Yo tendría ocho o diez años. Apenas tres o cuatro años después de la muerte del dictador y la democracia llegó a la sociedad. Y claro, los delegados de clase ya no tenían que ser a 'dedazo', sino que se elegían. Recuerdo, con el cariño que depara el paso del tiempo, cómo en los Maristas nos hacían votar una y otra vez hasta que salía 'Pepico' o 'Juanito', el elegido por el Hermano o el profesor de turno. Y claro, ¡salía! Y aquello era la fiesta de la democracia. No se le podía poner un pero porque... el delegado había sido elegido democráticamente.

El verdugo. Y es por esto de la 'democracia interna' de Cs que vino por Murcia el Ilyn Payne de Rivera, como el Justicia del Rey en 'Juego de Tronos', a decapitar políticamente a Miguel Sánchez. El Hervías este es el verdugo de Cs, hablas con él un ratico, te tomas con él una caña y a la media hora te ves con el carnet del paro en la mano. ¡Qué malaje de tío! ¿Tendrá amigos? Y lo que está mal no es que se carguen al pobre Miguel Sánchez por falta de tirón, sino las trolas que siguieron a su ejecución. Hace meses me contaron que Sánchez andaba muy enfadado conmigo por haber sostenido en un artículo que en Murcia nadie le conocía. Nada malo dije de él ni dudé de su calidad humana, pero es evidente que muy conocido no era y que incluso el Cemop lo daba como el peor valorado por los votantes de su propio partido. Cs es un partido emergente y sabe que con alguien carismático lo pueden petar en Murcia. No han dudado en cargárselo.

Una de trolas. Y ahí que vienen las trolas de siempre: que si «se ha echado a un lado», «que si la familia»... Se lo cargó el verdugo, punto. Y siguen las trolas, y como en los Maristas de finales de los setenta, el Hervías, el verdugo, y el aparato dicen: «Hay que votar a esta señora». ¡Y viva la fiesta de la democracia! Y eligen a una lideresa con menos tirón que Sánchez, una mujer que tiene menos carisma que Monedero cantando rap y que no creo que cambie mucho lo que había: nada. Miguel Sánchez, que quizá ha pagado su nada edificante jugada en UPyD, quizá sea cosa del karma, ha sido maltratado por su partido y, encima, ha de poner buena cara y simular que aquí no pasa nada.

Más trolas. Y como lo de la política no 'tie' enmienda, hemos asistido a la 'espantá' de José Gabriel Ruiz de Somos Región a dos meses de unas elecciones. Un caso nuevo a estudiar en las facultades de Ciencias Políticas en que un secretario general deja a su propio partido a los pies de los caballos justo antes de las elecciones porque sus expectativas personales no se cumplían. ¿Cuáles? Que Garre tirara del carro e ir detrás de un resultado positivo o, al menos, semipasable. La jugada era clara: Garre a la Asamblea y Ruiz de segundo. En unos meses, Garre se habría echado a un lado -o lo hubieran echado a un lado- y Ruiz, líder absoluto del partido. La cosa no salió bien porque ese 'partido a tres' que era Somos, y que en realidad lo era 'a dos', no funcionó como se esperaba. Y Garre, el tercero en discordia, se vino arriba y despachó a sus dos socios que ahora aguardan su momento. Ruiz dice haber salido «por la vieja política» y sabemos que no hay mayor expresión de la vieja política que él mismo. Se va porque Garre no accedió a ir de cabeza de lista al Congreso y le tocaba a él hacerlo, tenía que asumir el riesgo de un mal resultado y demostrar su tirón electoral, que es ninguno. Se va porque no podía ir de 'número dos' a la Asamblea y 'heredar' el escaño -cada vez más lejano e imposible- que pudiera ganar don Alberto. Espero tomen nota partidos presentes y futuros, pues este 'prócer' aguarda el seguro hostiazo de Somos para quedarse el partido en el futuro. Al tiempo. Resumidas cuentas, recurrimos otra vez a esa 'otra verdad'. Como cuando Pedro Sánchez habla de 'relator' o Cs de primarias democráticas. Esta es la política y estos son nuestros políticos.