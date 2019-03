¿TRAPERO, SÍ; ZOIDO, NO? El exjefe de los Mossos d'Esquadra dejó en evidencia al exministro del Interior Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 18 marzo 2019, 21:56

Digámoslo claro: si el exministro del Interior apellidado Zoido no quiso que se lo tragase la tierra que nos ha de cubrir un día, tras escuchar la declaración como testigo del exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ante el tribunal del juicio del 'procés', que se lo haga mirar urgentemente o que Dios lo ampare, porque, sin nombrarlo siquiera y para su vergüenza o sonrojo en ambos carrillos, lo dejó en evidencia, en calzoncillos, al descubierto, al dar lugar el testigo a que no quede otra que comparar una y otra declaración, la suya y la del exministro del PP, de cuya comparación sale muy mal parado, por decirlo suavemente y sin echar más leña al fuego fatuo, quien fuera máximo responsable de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado durante la jornada bochornosa del bochornoso paripé de referéndum catalán impulsado a lo loco por los gobernantes nacionalistas. A cuya cabeza más bien dispersa se situaba el huido a toda leche y a todo confort europeísta -'¡pies!, ¿para qué os quiero?'-, Carles Puigdemont para servirse a sí mismo, y ya si acaso que Oriol Junqueras y el resto de sus consejeros que se quedaron en su amada, pero ahora algo lejana, Cataluña, que se las vayan componiendo como puedan, que total en prisión tampoco es que se tengan que deslomar trabajando.

Sin irse por las ramas, ni por los cerros de Úbeda, directo, firme, educado, Josep Lluís Trapero, sin el uniforme de mayor de los Mossos que vistió con orgullo en su día, hizo una defensa de los miles de agentes que tuvo a su cargo que en nada se pareció a la cobardía con la que el apellidado Zoido pretendió eludir cualquier responsabilidad con respecto a las actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional durante el 1 de octubre de 2017, como si en vez de ministro del Interior, él ese día hubiese ejercido de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación o, incluso si así hubiese venido al caso o se lo hubiese recomendado su médico de cabecera, de romero suplente de Ayamonte.

Mientras Trapero cerró filas con los Mossos, Zoido, como así quedó ya registrado para la Historia y como escucharon todos los presentes, empezando por el juez Manuel Marchena, que no daba crédito, pero que no consintió en que su rostro lo reflejase, intentó eludir sus responsabilidades de un modo que, ¿cómo decirlo?, casi rozó lo obsceno. ¿Lo recuerda usted? Cuando la fiscal Consuelo Madrigal aludió a la actuación de los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en los colegios electorales durante el 1-O, y le preguntó directamente '¿usted dio la orden de parar?', el apellidado Zoido, en vez de aprovechar la ocasión para dejar claro, y dejarlo de frente, que él asumía la actuación de estos servidores del Estado, poniéndose de su lado y no sembrando dudas sobre su modo de proceder, dijo cubriéndose de todo, menos de gloria: «Igual que yo no di la orden de actuar y dónde, tampoco di la orden de dejar de hacerlo. La decisión la tomaron los mandos operativos y ellos sabrán por qué lo hicieron». Menudo remate: ¡Ellos sabrán! ¿Cómo que ellos sabrán?

El mayor Trapero, sin embargo, no consintió en que apareciese la más mínima sombra de sospecha sobre la honorabilidad y profesionalidad de los Mossos, y ello durante una declaración, de una corrección y elegancia impecables, tras la cual, que lo sepa, jamás el independentismo volverá a ponerse una camiseta con su famosa frase 'Bueno, pues molt bé, pues adiós'. Porque Trapero pasó de héroe a villano, porque Trapero, que, no lo olvidemos tampoco, ¡está acusado de rebelión en la Audiencia Nacional!, se despachó ante el tribunal, y ante la cara de funeral regio de los sentados en el banquillo de los acusados, con una munición que dejó heridos de gravedad al huido de lujo Puigdemont y a quienes están siendo juzgados.

El señor Trapero, como así se dirigió el juez Marchena a él, cuya actuación entusiasta y pedagógica en este juicio es todo un espectáculo en sí mismo, dejó constancia, con voz firme y ausencia de todo temblor o gesto dubitativo, que tanto él como sus principales colaboradores le pidieron a Puigdemont&Oriol Junqueras&Joaquim Forn que desconvocaran el referéndum y que reflexionasen sobre sus veleidades secesionistas, además de desvelar que llegaron a tener un plan para detener al primero de ellos en el caso de que la Justicia lo solicitase. Trapero les advirtió del riesgo de altercados, de los peligros que acarreaba saltarse la Ley y de algo en lo que quizás no habían caído: que los Mossos «no acompañaban el proyecto independentista». Cuando finalizó su declaración, y abandonó la sala sin ni siquiera mirar a los acusados, no sé cuántos de estos se dirían a sí mismos, entre irritados y descolocados y preocupados: 'Bueno, pues molt bé, pues adiós'.