Trampa para incautos Les recuerdo que llegamos a este desgobierno de los partidos emergentes con líderes mesiánicos por culpa de un bipartidismo abúlico con gran abstención JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 20 septiembre 2019, 22:16

Hacen lo que quieren con nosotros, ingeniería social la llaman algunos. Cabrean al ciudadano, lo espolean por aquí, ahora lo adormecen por allá, y el currante de turno va a votar, o no, creyendo que hace lo que él quiere y no lo que le han inducido a creer. La trampa les está quedando perfecta y un gran sector de ciudadanos de izquierda va de cabeza a la abstención dirigido por los medios afines al PP y a Podemos, de cráneo, provocando el ya muy probable ascenso del trifachito pero, esta vez, a nivel nacional. Todo comenzó hará unas tres semanas cuando mis orejas se pusieron de punta como las de un perdiguero cuando intuye que algo se mueve. De pronto me encuentro con que sesudos y muy progres tertulianos de la izquierda comienzan a decir que «para qué van a votar», que estos políticos no han sabido entenderse y que por eso ellos no van a ir a las urnas. Y esto lo dicen en la cadena al servicio de Podemos, La Sexta, y por ende en los otros medios en que colaboran. Además, y simultáneamente, me encontré con que otros «célebres comunicadores», destacados antisanchistas y esta vez ubicados en la derecha, comenzaban con el mismo tole-tole. ¿Casualidad? 'Quiá'. Y luego surge la proliferación «espontánea» de memes y publicaciones de Facebook y Twitter que si de Aberasturi o Moncho Borrajo, referentes a lo malos que son los políticos y lo poco que trabajan. En suma, una campaña orquestada a izquierda y derecha del PSOE que debería llamarse 'operación abstención' o 'Pinza 2.0'.

'El espasmos'. Uno de los objetivos es hacer olvidar a la población aunque tarde la deplorable actuación del político espasmódico por excelencia: Rivera. ¿Imaginan un consejero delegado que hiciera perder a su empresa el 65% de clientes en seis meses? Pues ese es Rivera, el espídico. Nunca nadie tuvo una oportunidad como la suya: a un paso de sobrepasar a un PP finiquitado por los dos 'repeinaos', con la posibilidad de configurar una mayoría absoluta estable para cuatro años tras tres de inestabilidad. En la cima, pudiendo mostrarse como el hombre de Estado que evitaba que Sánchez se aliara con los independentistas y asegurar un gobierno estable socialdemócrata con marcaje de centro liberal, el muy lumbreras se equivocó al analizar el resultado electoral y se tiró a la derecha de la derecha. Es Rivera el que se ha negado por activa y por pasiva siquiera a reunirse con Sánchez. No entendió que su ascenso se debía al voto centrista que le caía por la derechización del PP y la cagó. Ha roto su partido y se mueve por espamos. Por ejemplo: esta misma semana, cuando ve que las elecciones lo van a finiquitar, ofrece un pacto a Sánchez para, al día siguiente, asegurar que en las nuevas elecciones pactará con el PP. Todo coherencia, adrenalina y volatilidad. Rivera y solo él es el culpable de lo que ocurre en España, y los ciudadanos deberían hacérselo pagar.

El Lenin extracapilar. Y para colmo, el otro líder mesiánico con el que tenía que entenderse Sánchez, el del chalecito. ¿De verdad creen ustedes que Sánchez no habrá hecho lo posible e imposible por pactar, por ser presidente? Pedro Sánchez, como toda la panda de narcisistas que comandan la malparada política española, solo tiene una cosa en mente desde los quince años, este tío desde que levanta hasta que se acuesta solo tiene una cosa en la cabeza: como ser, permanecer y repetir como presidente de Gobierno de España. ¿Y creen ustedes que no lo habrá intentado? Pero ahora, si tienes que entenderte con Riverita-Pop o Machoalfa Iglesias, pues lo tienes bien jodido. Iglesias, menos culpable de esto que Rivera, ha jodido un gobierno de progreso hasta cuatro veces, y no olviden que Rajoy gobernó gracias a él.

Confluencia de intereses. Y hete aquí que ha llegado un momento en que han confluido intereses: Casado, tras el hostiazo electoral, lo ha hecho bien y ha estado calladito. Poco a poco recupera. Han estado inteligentes. Rivera, entre exabruptos y desapariciones reparadoras, va camino de perder treinta diputados, e Iglesias ha estado con un pie en la tumba política. De pronto, a todos se les ha encendido la lucecita; ¡todos estamos contra Sánchez y está a un paso de la mayoría! Solución: vuelve la pinza. La foto del otro día no es casual. No se dejen engañar, todos saben que la abstención perjudica al PSOE y va a favorecer al trifachito. Yo no adoro a los políticos españoles, pero les recuerdo que llegamos a este desgobierno de los partidos emergentes con líderes mesiánicos por culpa de un bipartidismo abúlico con gran abstención. Tenemos que ir a un bipartidismo serio con las urnas llenas. Voten a las opciones serias pero voten, que nos viene el trifachito. Y no caigan en esta campaña, una trampa para incautos.