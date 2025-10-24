Formados, pero sin oportunidades

La llamada generación Z –nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2010– domina las herramientas digitales, pero se enfrenta a un mercado ... laboral que ya no necesita tanta mano de obra humana. Así lo advierte un informe de Goldman Sachs, respaldado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que anticipa una etapa de «crecimiento sin empleo» en la que la productividad impulsada por la inteligencia artificial (IA) no se traduce en nuevos puestos de trabajo.

En España, la realidad confirma la tendencia: uno de cada cuatro jóvenes menores de 25 años sigue sin empleo, con una tasa del 24-26%, el doble de la media europea. El paro juvenil amenaza con convertirse en un problema estructural si no se acompasa la innovación tecnológica con políticas de inclusión laboral.

En este escenario, la Región de Murcia intenta adelantarse con medidas que combinan formación, empleo y sostenibilidad. Entre ellas destaca el programa Mi Primer Empleo, financiado con fondos europeos, que permite a los ayuntamientos contratar a jóvenes titulados sin experiencia. A ello se suman los programas experienciales en sectores como la hostelería sostenible, donde los participantes alternan aprendizaje y trabajo real, y el plan Incluye-T, que ofrece itinerarios personalizados a jóvenes en riesgo de exclusión.

Murcia participa además en el programa Empleaverde+, impulsado por la Fundación Biodiversidad, orientado a generar 'empleos ecológicos'. Junto al Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ 2021–2027), con una dotación regional cercana a 45 millones de euros, estas iniciativas buscan alinear la formación con las nuevas demandas del mercado.

El Servicio Regional de Empleo estima que el número de jóvenes ocupados creció un 10% en el último año. Sin embargo, los expertos advierten de que el reto no es solo cuantitativo. En un mercado dominado por la IA, el verdadero desafío es crear 'empleabilidad adaptativa', es decir, jóvenes capaces de aprender, reentrenarse y emprender en los sectores del futuro.

En Murcia, esa premisa empieza a traducirse en acción, que convendría potenciar, atentos, porque el futuro empieza a ser presente, porque vivimos en la paradoja de que la generación mejor formada en el manejo de la IA, sucumba laboralmente por la competencia de la propia IA.