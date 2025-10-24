La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Formados, pero sin oportunidades

Los jóvenes de la generación Z afrontan un escenario laboral inestable

Tito Conesa

Tito Conesa

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:22

La llamada generación Z –nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2010– domina las herramientas digitales, pero se enfrenta a un mercado ... laboral que ya no necesita tanta mano de obra humana. Así lo advierte un informe de Goldman Sachs, respaldado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que anticipa una etapa de «crecimiento sin empleo» en la que la productividad impulsada por la inteligencia artificial (IA) no se traduce en nuevos puestos de trabajo.

