Amenaza silenciosa

Era un día especial. Para él, más que especial era un día excepcional porque conmemoraba el sexagésimo aniversario de su boda. «Sesenta años, pocas bromas», ... le habían dicho algunos de sus conocidos, quizá un poco sorprendidos, tal vez con un tantico de envidia, acaso un pelín extrañados cuando comprobaban que, lejos de un hartazgo comprensible, él mantenía el enamoramiento hacia su compañera de vida. Ultimaba los preparativos ante la llegada de sus seres más queridos y, camino de la confitería, paladeaba lo afortunado que se sentía. En esas estaba su pensamiento cuando presintió el rebufo de un patinete eléctrico a toda máquina, que casi le rozó. Por la acera y sin casco. Muy cerca estuvo el chaval de amargarle el día 'excepcional'.

De eso va el comentario.

En los últimos años, los patinetes eléctricos se han convertido en un medio de transporte urbano cada vez más popular. Su bajo coste, facilidad de uso y contribución a la reducción del tráfico y la contaminación los han posicionado como una alternativa atractiva frente al coche o al transporte público. Sin embargo, su rápida expansión también ha traído consigo un nuevo problema: la inseguridad peatonal en las ciudades.

A pesar de que tienen prohibido circular con patinetes por las zonas peatonales, muchos 'patinetistas' lo hacen y ponen en riesgo a los peatones. Los accidentes por atropello o colisiones leves se han multiplicado, generando una creciente sensación de peligro entre los ciudadanos.

Otro aspecto preocupante es la falta de control y regulación efectiva. Si bien en algunas ciudades, como Murcia, han implementado normativas específicas y aplicado sanciones, sigue siendo irregular. Los patinetes mal aparcados, que bloquean pasos de cebra, rampas o entradas a edificios, representan otro tipo de riesgo, ya que obstaculizan la circulación peatonal y pueden provocar caídas.

En conclusión, aunque los patinetes eléctricos ofrecen una opción de movilidad sostenible y eficiente, su impacto en la seguridad peatonal no puede ignorarse. Lo que en un principio parecía una solución ecológica se ha convertido en una fuente constante de conflictos y accidentes. Los peatones, especialmente los mayores y las personas con movilidad reducida, son quienes pagan las consecuencias de esta convivencia forzada.