28-A: susto o muerte Demasiado perro Ni un ególatra que pacte con supremacistas ni una panda de jóvenes casposos que añoran aquello de «la unidad de destino en lo universal» JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 22 febrero 2019, 22:10

Pues esas son, queridos amigos, las dos opciones que nos quedan a muchos ciudadanos de cara al 28 de abril. Porque no sé qué es mejor: Guatemala o Guatepeor. Tras la espectacular cagada de Sánchez con el independentismo supremacista que tiene encabronados a 44 millones de españoles, poco queda donde elegir a un votante que sea de centro, de centro-derecha o centroizquierda.

Susto. Resulta que llega el PSOE y frenó los recortes, decidió abolir la Lomce e impulsar de nuevo la Educación y Sanidad públicas. Un tique electoral positivo para esa gran parte de la población que habita el centro-izquierda. Y resulta que a su líder supremo no se le ocurre otra cosa que plantear unas negociaciones bilaterales con los independentistas con mediador internacional. 'Cuidao', que lo contó Iceta en una entrevista y los 'indepes', que no guardan un secreto ni hartos de vino, también. «Un mediador que no fuera catalán ni español». Por si esto no fuera ya error suficiente, que daba al traste con las autonómicas para el PSOE en un montón de comunidades, no se les ocurre otra cosa que decir: «No, si no es un mediador, es un tío que toma nota, un relator»... Error dos: tomar a la gente por tonta encabrona mucho. Y error tres: tiran para atrás cuando ven la que les viene encima. Así que ahora somos muchos los que votaríamos al PSOE por el aspecto social, pero que nos tememos muy mucho que cuando el ególatra -su libro debería titularse 'Lo mío y yo'- vuelva a la presidencia, pactará con el independentismo xenófobo porque sí, porque le pone. Y no hay nada más contrario al ideario de la izquierda que ese nacionalismo rancio, fascista y supremacista. Línea roja.

Muerte. La otra opción. Si vota usted Cs, PP o Vox, todos los votos van al mismo saco: la derecha tripartita, esa del rancio de Casado que pretende derogar la ley del aborto y llevarnos a un texto del 85. Preparen, señoras, las mantillas, y dispongámonos a ver de nuevo una España en blanco y negro, trasnochada, nostálgica y atrasada, enemiga de la Ilustración y del progreso. Del programa oculto de Vox ni opino. Con lo que el panorama se presenta realmente negro para un votante que sea, digamos, una persona normal, europea, centrada, que no le guste el facherío pero que se sienta español -que no es nada malo- y que esté hasta las pelotas del órdago independentista y del trato de favor a esos xenófobos. O susto o muerte. Y yo, me niego. Ni un ególatra que pacte con supremacistas ni una panda de jóvenes casposos que añoran aquello de «la unidad de destino en lo universal». Ese día búsquenme en La Tana, con un caldero; en la Vía Verde, corriendo; o echando un vermú en el Quitapesares. Y que les vayan dando a unos y a otros.

El sistema. Y todo viene provocado porque nuestros políticos se encargaron de blindar un sistema de listas cerradas en el que nadie le tose al líder. Porque si no fuera así, a Sánchez le habrían dado la patada por lo del 'relator' y a Casado por su obsesión por el aborto. Desde sus propios partidos, ojo. Un sistema como el británico, donde cada parlamentario se encarga de ganar su distrito, nos aseguraría estar bien representados y no vernos subyugados a esta panda de culiparlantes que solo sirven a su líder, aunque sea un inepto. Ya se encargaron ellos de que no podamos montar una Iniciativa Legislativa Popular porque el 87.3 de la Constitución excluye de la misma a cualquier ley orgánica, y así los ciudadanos no podemos modificar nuestro sistema electoral regido por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General del 85. Tendríamos que conseguir un sistema de distritos como el británico y abolir esa ley electoral que beneficia a los nacionalistas condenándonos a los demás a ser ciudadanos de segunda clase. Pero los ciudadanos no podemos modificar la Constitución, no se permite. Ojalá que algún personaje de calado nacional encabezara una Iniciativa Legislativa Popular para presentarles quinientas mil, un millón, dos, de firmas y que se les cayera la cara de vergüenza. Seguro que así Podemos o Ciudadanos apoyarían el tema y podríamos conseguir arreglar esto. Porque me he dado cuenta de que nuestro problema no es otro que las listas cerradas. En Inglaterra, Sánchez habría tenido una moción de censura interna de su propio grupo y no este desastre al que ha abocado a su partido y probablemente a España.