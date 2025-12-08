La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos

Claudia Goldin, que cuidas de todas nosotras

Susana Martínez Rodríguez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:44

En octubre de 2023 una buena parte de los economistas saltaron en su silla cuando se anunció que Claudia Goldin había recibido el Premio Nobel ... de Economía. Fue la tercera mujer que alcanzo el galardón en una larga lista de (hasta el 2023) 62 premiados. Antes que ella merecieron el preciado reconocimiento Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo en 2019. Pero el Nobel de la Dra. Goldin tuvo un valor adicional para todas las mujeres de la profesión, porque ella fue la primera en recibirlo de forma individual, es decir, sin compartirlo con otro académico. Añado que también fue reseñable que se le otorgara a una especialista en Historia Económica, si bien su carrera había sido excepcional. De hecho, fue la primera mujer en ocupar una silla en el Departamento de Economía de Harvard. Entre las aportaciones que le hicieron merecedora del premio Nobel está la demostración de que el desarrollo económico no ha tenido un avance constante y que, en particular para las mujeres, no siempre generó mejores condiciones laborales.

