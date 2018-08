Yo no soy Savater Una palabra tuya Bienvenidos sean unos días para olvidarnos de los males propios y ajenos, e incluso de Celia Villalobos Fotografía: Pepe H. | Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Martes, 14 agosto 2018, 03:06

Tranquilos, que nos pasa a todos los que estamos vivos y no tenemos nada claro que vayan a estar ahí para cogernos, cuando nos caigamos del trapecio, ni la práctica red, ni la madre que nos parió. Pues claro que dan ganas soleadas de desaparecer una buena temporadita larga -«¡adiós, mundo cruel!», que canta Ariel Rot-, al Pacífico Verde, por ejemplo, sin ir tampoco más lejos. ¿O quizás no? Joder, un viajecito relajado pero emocionante, con un punto de romanticismo a lo Espronceda y otro punto aventurero a lo Jesús Calleja, a la maravillosa lengua de acantilados de Big Sur, donde tipos que no eran nada tontos, ni dóciles, ni fácilmente manipulables como los mismísimos Jack Kerouac y Henry Miller disfrutaron, como cosacos, degustando con los cinco sentidos la belleza salvaje del lugar. Hablamos de un santuario de aguas inquietantes por las que viajan las ballenas y los cóndores nos observan, imagino que perplejos, majestuosos desde el cielo que dominan. ¿Verdad que sí?

Viajar, desaparecer, salir corriendo, esfumarse, despertar del mal sueño, desconectar, relajarse, cargar pilas, descargar tensiones, ilusionarse, vibrar, sentir placer, respirar aire puro, respirar otros aires, mantener alejadas las malas vibraciones, los activos tóxicos y a Santi Potros, y darles esquinazo a tantos gilipollas por doquier. Qué bien: no contribuir al mal rollo, poder pensar con claridad, ¡pensar!, ver la luz, no dejar de ver algo de esperanza por un ojo de buey, reír, reírte de ti mismo, no sentir vértigo mirando al futuro, aunque sí lo sientas asomándote, embobado de gusto, a la inmensidad del océano.

Pues claro que nos vendría bien un descanso, ¡no eterno!, pero estamos aquí y ahora y tampoco estaría mal no entrar en pánico y sí en razón, aunque no me pregunten cómo porque yo no soy Fernando Savater. Unos días para olvidarnos del desastre del 'procés', de otros desastres todavía mayores, de los males propios y ajenos e incluso de nosotros mismos y de Celia Villalobos, cuya mayor preocupación sobre la última y disparatada huelga del taxi fue la que encierra esta pregunta que se hizo en Málaga: «¿Y cómo coño llego yo a Torremolinos?». Y yo qué sé, llame usted a Manolo, quien fuera su chófer en el Congreso, a ver si la saca del apuro en gratitud a los modales de Cromañón con los que llegó a tratarle a gritos.

Hay cosas que no te las esperas, como que Casado mandase a lamerse las heridas a Sáenz de Santamaría en un visto y no visto, o las sonrisas aparentemente tan inocentes con las que lucen, en las horas previas a la barbarie, los jóvenes que va a hacer ahora justo un año sembraron de terror las Ramblas de Barcelona. Pero no hagamos bola, mejor tendamos todos la mano honestamente y, desde luego, neguémonos a que nos convenzan para vivir con miedo. No nos vengamos abajo precisamente ahora, cuando el mundo en el que creíamos y con el que soñábamos -en plan José Agustín Goytisolo y su anhelo poético de un mundo al revés- se nos anda cayendo bruscamente del regazo. Que sí, que es verdad, que cuesta trabajo que se cumplan nuestros sueños, que es que ni jugando a la Primitiva o similar. Qué ganas de que caiga del cielo un velero bergantín solo para ti y para Silvia Pérez Cruz.

¿Quién no sueña cada día con ser uno de los beneficiarios de Loterías del Estado, por ejemplo? Por lo menos eso... soñar. Ya sabemos que no tenemos ni el aguante físico ni la fortaleza mental de Nelson Mandela; ni la astucia del Arcipreste de Hita ni el horno para bollos, pero una vez que, como dice Luis Mateo Díez, sin acudir a las rimas pobladas de golondrinas de Bécquer, la realidad nos viene demostrando que «somos un poco tontos del culo», algo tendremos que hacer, cuanto antes y lo más acertadamente posible. El eco nos trae lamentos de decaimiento colectivo universal, es cierto que mezclados con la alegría que nos ha dado ver pelear como un león al atleta Bruno Hortelano, pero tendremos que intentar que el eco no nos ciegue. Ánimo, que está muy verde limón que caiga esa breva.