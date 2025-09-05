Líderes del impulso del cooperativismo agroalimentario

La designación de Murcia como Capital Española de la Economía Social en este año 2025 ha sido un punto de inflexión a la hora de ... transmitir a la sociedad la relevancia y el papel clave que juegan las cooperativas en todos los sectores socioeconómicos, incluido, como no puede ser de otra forma, el desarrollado por nuestros agricultores y ganaderos.

Además de esta capitalidad, tan importante a la hora de difundir valores fundamentales como la solidaridad, la cooperación, la participación, la sostenibilidad o la democracia misma, confluyen también en este 2025 hitos tan importantes como la declaración por parte de las Naciones Unidas del Año Internacional de las Cooperativas. O el 40 aniversario de la fundación de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), entidad que nació con vocación de ser referente para el sector agroalimentario regional y que hoy día agrupa en su seno a más 22.000 agricultores y ganaderos, generando más de 45.000 puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, la labor e importancia del cooperativismo agroalimentario, de los miles de agricultores y ganaderos que lo componen, junto con sus familias, es esencial para la Región de Murcia. Y así lo hemos querido comunicar a toda la sociedad, tanto a través de los eventos y actividades impulsados desde Fecoam, con la ayuda y colaboración de las demás entidades de la economía social, como aportando nuestro grano de arena en los actos centrales propios de la capitalidad.

La importancia de las cooperativas asociadas a Fecoam juega asimismo un relevante papel en el comercio exterior y la promoción de todos los productos regionales, siendo la internacionalización un pilar fundamental en sus actuaciones. Las cooperativas asociadas a Fecoam facturan más de 1.200 millones de euros anuales, de los cuales más del 80% provienen directamente de la exportación.

Así, Fecoam y las cooperativas agroalimentarias son expositores habituales en los principales eventos feriales a nivel mundial, como Hong Kong, Berlín, Madrid, Orlando o Nueva York.

De esta manera, la capital alemana sirvió de prólogo a los actos y eventos programados por las organizaciones de economía social de la Región, además de mostrar a los miles de visitantes llegados de todo el mundo el potencial y la calidad de los productos producidos por el cooperativismo agroalimentario regional.

Otro de los aspectos clave de esta capitalidad está siendo el papel que desempeña el cooperativismo agroalimentario a la hora de vincular la actividad agraria y ganadera con la economía y la gestión del territorio rural. Así lo pusimos de manifiesto en la jornada sobre la iniciativa de gestión común de tierras, destinada a revertir la tendencia de su abandono, promoviendo la incorporación de jóvenes al sector agrícola.

Debemos transmitir que el modelo cooperativo no solo es una fuente esencial de empleo y distribución de riqueza, sino que también tiene un impacto significativo en la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y el equilibrio territorial, fijando población y contribuyendo al desarrollo rural.

Así lo expusimos en otro de los actos centrales, como fue la marcha y carrera solidaria, la cual aunó deporte y economía social. Un evento que involucró a la sociedad murciana, que respondió de manera ejemplar apoyándolo, agotando los dorsales disponibles. Más de un millar de personas entre voluntarios, corredores, integrantes de la marcha solidaria y miembros de la organización que transmitieron y visibilizaron a Murcia como Capital Española de Economía Social.

Algo que también se logró con la jornada que tuvo lugar en Cartagena, donde se destacó no solo la agricultura regional como referente nacional, sino también su compromiso como motor de empleo, fuente de innovación tecnológica, y su diversidad y especialización, con prácticas medioambientalmente sostenibles. Es decir, a la vanguardia mundial a la hora de hacer frente a los desafíos climáticos y económicos.

Más adelante, a través de un webinar especializado sobre el relevo generacional, destacamos que, sin la incorporación de jóvenes a las explotaciones, se está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, la cohesión social y territorial, y la conservación del paisaje, de la biodiversidad y del patrimonio cultural.

Todas estas cuestiones cobraron especial relevancia en otros dos actos centrales de la capitalidad. Uno como la cuadragésima Asamblea de Fecoam, donde los cientos de invitados pudieron formar parte de un espacio de debate sobre los retos y oportunidades que marcarán el camino a seguir del sector agro y del cooperativismo en el futuro inmediato, todo con el fin de continuar siendo referentes en sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Y también el espacio cooperativo y foro de innovación agroalimentaria, jornada que implicó, una vez, a toda la sociedad, y que logró abrir a la sociedad murciana una ventana al trabajo de las cooperativas agroalimentarias. Un evento que creó conexiones con todos los asistentes a través de un amplio mercado de productos cooperativos, degustaciones y un foro técnico de reflexión y análisis de los diferentes retos y avances del sector. Un espacio que sirvió de escenario, además, para la puesta de largo del libro que recorre la historia de Fecoam y su impacto en la economía regional a lo largo de 40 años. Todas estas iniciativas, y otras muchas más realizadas a lo largo del año, son ejemplo de lo que representa la federación, sus valores y su compromiso con la sociedad. Profesionalidad y transparencia, innovación, trabajo en equipo a través de un modelo de gestión respetuoso con el medio ambiente y sostenible. Contribuyendo a la competitividad empresarial y el desarrollo rural.

En definitiva, unas actuaciones, que sumadas a las del resto de organizaciones de economía social, alcanzarán más de 150 en total, un verdadero hito difícil de superar y que estamos seguros que no están dejando indiferente a la sociedad de la Región de Murcia, implicándola y transmitiéndole todos los aspectos de la economía social.